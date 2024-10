Raspadori, primo sondaggio della Juventus per averlo a gennaio (Tmw)

A Thiago Motta piace per la sua duttilità. Resta da capire se il Napoli voglia cederlo a un diretto avversario.

La Juventus sta monitorando Giacomo Raspadori del Napoli, che in questa stagione, con davanti Lukaku e Simeone, non sta trovando molto spazio. Nonostante il suo agente abbia dichiarato che l’attaccante ex Sassuolo resterà a Napoli, pare che i bianconeri non si arrendano, complice anche la stima che il tecnico Thiago Motta nutre per lui.

Raspadori, primo sondaggio della Juventus per averlo a gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

C’è stato un primo sondaggio da parte della Juventus per Giacomo Raspadori. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che possa essere aggiunto alla batteria per il mercato di gennaio e l’azzurro è considerato da Thiago Motta come un obiettivo possibile. Piace molto, in primis per la duttilità che può regalare potendo giocare sia da seconda punta che da trequartista, oppure da esterno come aveva già fatto ai tempi del Sassuolo. E poi perché le caratteristiche sono lievemente differenti rispetto a quelle di tutti gli altri, essendo in primis centravanti (pur atipico) e poi eventualmente esterno. Da capire l’eventuale valutazione fatta dal Napoli e l’intenzione di cederlo a un possibile avversario diretto.

Quest’estate avevano tentato lo scambio con Chiesa

Lo scriveva TuttoSport il 21 luglio:

Tornando a Chiesa, da giorni vi parliamo dell’idea che aleggia tra Napoli e Torino e che potrebbe evolversi in qualcosa di più al ritorno nei rispettivi ritiri di Chiesa e Raspadori: l’attaccante del Napoli sarebbe il jolly offensivo ideale per Motta (che lo avrebbe voluto a gennaio a Bologna), bravissimo nel fraseggio, capace di fare da vice Vlahovic come di giocare alle spalle di DV9, al centro o largo. E Chiesa piace a Conte da quando uno era alla Fiorentina e l’altro all’Inter. A Chiesa, però, piacerebbe giocare la Champions.

