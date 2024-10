Raspadori, l’agente: «Juventus? Giacomo sta bene a Napoli, anche se Giuntoli lo stima»

A Tmw: «E’ l’ex ds del Napoli, è normale lo apprezzi». Quest’estate si era parlato di un possibile scambio con Chiesa.

All’assemblea elettiva dell’Aiacs (Associazione italiana agenti, calciatori, società), è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Tullio Tinti, agente di Giacomo Raspadori, che a Napoli sembra sempre in bilico ed era stato accostato quest’estate alla Juventus. Infatti, si era parlato di un arrivo in azzurro di Federico Chiesa, scambiato proprio con l’ex Sassuolo.

L’agente di Raspadori: «Juventus? Sta bene al Napoli»

In merito alla questione Tinti ha dichiarato:

«Giacomo sta bene a Napoli, sicuramente. Il ds [Giuntoli] è l’ex del Napoli, è normale che abbia grande stima di Giacomo. Ma sono tutte cose premature».

Nelle prime partite di campionato era titolare in attesa di Lukaku

Ecco uno stralcio dell’analisi della partita Napoli-Bologna 3-0 della Gazzetta dello Sport.

Non tutti i problemi del Napoli sono risolti, sia chiaro. Dopo un paio di azioni pulite concluse debolmente da Raspadori, il Napoli si siede dietro in 5-4-1, cedendo il pallone al Bologna. Conte lo faceva anche nella sua Inter scudettata. Però, a differenza di quella versione, non riesce a lungo a ripartire, appoggiandosi alle sponde del centravanti: Raspadori non può per ovvi motivi svolgere le funzioni di protezione e distribuzione che saranno di Lukaku, ma il gioco sembra già congegnato per avere davanti Big Rom. Senza, gli azzurri si ritrovano a dover cercare di uscire in conduzione o con corse lunghe, puntualmente stoppate dal Bologna, che aggredisce nella metà campo avversaria come da verbo di Italiano.

