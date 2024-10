Raspadori, lo cercano Atalanta e Milan. Ma il Napoli chiede 30 milioni (Repubblica)

È giovane, ha 24 anni. Gasperini lo vorrebbe perché l’esperimento Zaniolo non sta funzionando. E Fonseca cerca una spalla di Morata

Raspadori, cercano Atalanta e Milan. Ma il Napoli chiede 30 milioni (Repubblica)

Raspadori resta sempre un ibrido. È attaccante della Nazionale, a volte anche titolare (prima dell’esplosione di Retegui), ma nel Napoli è confinato in panchina per la terza stagione di fila. Gasperini lo vorrebbe all’Atalanta ma De Laurentiis non intende svenderlo. Anche il Milan lo cerca. In passato si è parlato della Juventus.

Ecco cosa scrive Repubblica nell’edizione on line:

Giacomo Raspadori continua a essere nei pensieri dell’Atalanta ma non solo. L’attaccante sta trovando poco spazio nel Napoli di Antonio Conte e se le cose non dovessero cambiare, nella sessione invernale potrebbe cambiare maglia. L’Atalanta è pronta a tornare alla carica: Raspadori è stato un obiettivo concreto negli ultimi giorni di agosto, ma l’accordo economico con i partenopei non è stato trovato, nonostante il forte pressing di Gasperini che lo aspetta a braccia aperte. Non c’è solo l’Atalanta però: nelle ultime settimane anche il Milan ha preso informazioni sul calciatore. I rossoneri sono alla ricerca di una seconda punta, capace di giocare al fianco di Alvaro Morata.

Raspadori, il Napoli lo lascerebbe partire solo per 30 milioni



La valutazione resta alta: il Napoli vorrebbe trattenere – almeno fino a giugno – Raspadori: Conte infatti vorrebbe bloccare tutto il gruppo squadra fino al termine della stagione. Il club campano lascerebbe partire il 24enne jolly offensivo solo davanti a un’offerta di 30 milioni di euro. L’ex Sassuolo può essere uno dei tanti uomini di mercato della sessione di gennaio, con Atalanta e Milan pronte ad approfondire il discorso con il Napoli. In pole ci sono i bergamaschi: Gasperini ha chiesto rinforzi soprattutto nella zona d’attacco, dove l’inserimento di Zaniolo va a rilento. Il Milan monitora, ha preso i primi contatti e solo nelle prossime settimane deciderà se affondare il colpo o meno. Manca ancora qualche mese all’inizio del mercato, ma Raspadori resta un nome forte per le due squadre, entrambe alla ricerca di attaccanti.



