Pulisic potrebbe partire dalla panchina a causa di uno stato influenzale (Sky Sport)

Pulisic potrebbe partire dalla panchina, al suo posto Musah

A riportarlo è l’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano che in collegamento con lo studio ha detto:

«C’è una novità di formazione nel Milan perché Pulisic dovrebbe avere un inizio di stato influenzale che potrebbe portarlo in panchina con la titolarità nel caso di Musah. Si dice che abbia un piccolo attacco influenzale».

Leao in panchina è un caso, nonostante le spiegazioni di Fonseca

Leao non ci dovrebbe essere questa sera in campo contro il Napoli. Il Corriere della Sera analizza la scelta di Fonseca e quello che sta diventando un caso per il Milan

“Per i rossoneri, che rischiano di dover fare i conti a lungo con l’asterisco della partita contro il Bologna da recuperare, può essere l’ultima spiaggia per lo scudetto. Perdendo, il Napoli volerebbe a 11: un solco vero, non facile da riempire. «Loro sono una squadra fortissima, con un allenatore fortissimo, ma per il titolo ci siamo anche noi» mette in chiaro Fonseca, che con le due vittorie consecutive su Udinese e Bruges ha sistemato panchina e classifica, ma che stasera dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, oltre agli infortunati Gabbia, Abraham e Jovic. Leao di nuovo verso la panchina: al suo posto il tecnico portoghese potrebbe ridare fiducia a Okafor, che in Champions è entrato spaccando la partita”.

