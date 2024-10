Leao in panchina è un caso, nonostante le spiegazioni di Fonseca

Il portoghese stasera dovrebbe partire dalla panchina contro il Napoli e per il Corsera questo è una situazione che col passare del tempo sarà difficile da gestire

Leao non ci dovrebbe essere questa sera in campo contro il Napoli. Il Corriere della Sera analizza la scelta di Fonseca e quello che sta diventando un caso per il Milan

“Per i rossoneri, che rischiano di dover fare i conti a lungo con l’asterisco della partita contro il Bologna da recuperare, può essere l’ultima spiaggia per lo scudetto. Perdendo, il Napoli volerebbe a 11: un solco vero, non facile da riempire. «Loro sono una squadra fortissima, con un allenatore fortissimo, ma per il titolo ci siamo anche noi» mette in chiaro Fonseca, che con le due vittorie consecutive su Udinese e Bruges ha sistemato panchina e classifica, ma che stasera dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, oltre agli infortunati Gabbia, Abraham e Jovic. Leao di nuovo verso la panchina: al suo posto il tecnico portoghese potrebbe ridare fiducia a Okafor, che in Champions è entrato spaccando la partita”.

Il caso Leao

“«Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso, tornerà a essere il campione che tutti conosciamo — spiega Fonseca —. Che sta succedendo? Che l’allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi». Spiegazioni a parte, Leao in panchina è un caso. Il giocatore più pagato della rosa, 7 milioni a stagione, ora non è più un intoccabile. Un scelta forte e coraggiosa, che fin qui ha pagato. Ma che alla lunga, non sarà semplice da gestire. Anche dentro allo spogliatoio”.

