Napoli-Lecce, bocciati l’arbitro Tremolada e il Var Meraviglia: il rigore mancato è un problema per Rocchi

La Gazzetta lo valuta 5; 4,5 il Corriere dello Sport. “Manca un rigore chiaro, un problema per Rocchi nonostante abbia dato indicazioni precise”. Poi il giallo mancato a Di Lorenzo

Napoli-Lecce (1-0) è stata diretta dall’arbitro Paride Tremolada, arbitro della sezione Aia di Monza. Al Var Francesco Meraviglia, della sezione di Pistoia. I due hanno fornito una prestazione decisamente deludente. In campo l’arbitro fin da subito si è trovato in difficoltà. A parte il fuorigioco sul primo gol, ma si tratta di una situazione oggettiva. Il resto sono decisioni discutibili avallate dal Var, come il rigore non concesso a Politano. I voti da Gazzetta e Corriere dello Sport.

Due errori di fila per Tremolada in Napoli-Lecce

Gazzetta valuta l’arbitro di Napoli-Lecce 5:

“Diversi episodi controversi nella partita. Mancano però due fischi di rilievo. Al 61’ Politano anticipa Banda che lo travolge: ci stava il rigore. Al 92’ Di Lorenzo atterra Rebic: intervento da giallo. Per il difensore del Napoli sarebbe stato il secondo“.

Il Corriere dello Sport più severo, 4,5: “Male Tremolada, sicuramente la partita è risultata più impegnativa di quello che si pensava, lui però s’è perso alla prima difficoltà: manca un rigore chiaro (e sarà un problema per Rocchi, nonostante nell’ultima call giovedì abbia dato indicazioni precise e concise sugli episodi, senza giri di parole), manca un secondo giallo altrettanto evidente, inverte un fallo clamoroso punendo il pestone di Krstovic su Buongiorno con una punizione per il Lecce!”

Marelli e Ferrara discutono sul rigore non dato. «Era una occasione in cui ci sarebbe voluto il Var a chiamata»

Nel post partita di Napoli-Lecce negli studi di Dazn. Marelli:

«Questa è un episodio tutto interpretativo ed è uno dei punti chiave di quello che deve essere il var. Non possiamo dire che non c’è nulla, perché direi una sciocchezza. In realtà il contatto c’è stato, Politano arriva prima sul pallone, Banda arriva decisamente dopo. Se l’arbitro avesse fischiato il calcio di rigore non ci sarebbe stato nulla da eccepire e il Var non sarebbe intervenuto. Ma molto spesso, soprattutto ultimamente, abbiamo visto il Var diventare una moviola, abbiamo dimenticato quale era lo scopo del Var che è quello di eliminare chiari ed evidenti errori. Questo poteva essere considerato un chiaro ed evidente errore? No. Questa è una interpretazione, ci può essere chi pensa che sia rigore e chi pensa che sia uno contro di gioco. Il Var deve intervenire solo su chiari ed evidenti errori, non su questi episodi»

Ciro Ferrara ribatte:

«Penso anche io che sia rigore ed è un errore dell’arbitro. Magari in futuro con il Var a chiamata può essere una situazione che il Napoli avrebbe chiesto di andare a vedere? Banda arriva con velocità e non è un contrasto leggero. Politano lo anticipa nettamente e Banca arriva con tutta la sua forza e lo butta a terra. Secondo me ci sono gli estremi per un errore chiaro ed evidente».

