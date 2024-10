Napoli, Conte è il miglior allenatore del mese di settembre

De Siervo: «Il Napoli ha ottenuto subito risultati positivi sul campo, premiando la scelta di De Laurentiis di riportare in Italia uno degli allenatori più vincenti del mondo»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha vinto il premio “Philadelphia Coach Of The Month” dalla Lega Serie A di settembre. In altri termini, è il miglio allenatore del mese di settembre.

Nel mese di settembre solo la Juventus (in casa) ha fermato la marcia del Napoli, bloccando la partita sullo 0-0. Poi due vittorie schiaccianti contro il Cagliari in Sardegna per 0-4 e contro il Monza dentro le mura amiche contro il Monza.

Conte riceverà il riconoscimento allo Stadio Maradona prima del match Napoli-Como, settima giornata di Serie A.

Conte il miglior allenatore mese della Seria A, i complimenti del Napoli

Mister Antonio Conte è il Philadelphia 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡 – Settembre 🏆 pic.twitter.com/q9T4uHPjVs — Lega Serie A (@SerieA) October 3, 2024

Anche la Lega Serie A ha voluto complimentarsi con mister Conte e con De Laurentiis. Di seguito le parole di De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

«Fin dal suo arrivo a Napoli, Antonio Conte ha trasmesso ai suoi giocatori la sua filosofia fatta di lavoro duro, ambizione e mentalità vincente. Questa nuova attitudine ha consentito al Napoli di ottenere subito risultati positivi sul campo, premiando la scelta del Presidente De Laurentiis di riportare in Italia uno degli allenatori più vincenti del mondo».

«Le scelte tattiche e la perfetta fase difensiva hanno spinto il Napoli nuovamente in testa alla classifica, garantendo alla Serie A la fondamentale alternanza al vertice che è sinonimo di interesse ed equilibrio», ha concluso l’ad De Siervo.

