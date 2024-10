Cassano: «Conte è secondo solo a Gasperini in Italia: il tecnico dell’Atalanta è di un livello superiore»

A Viva El Futbol: «Conte va sempre in posti reduci dalle macerie, perché mal che vada lui comunque ne trae benefici. Se il Napoli arriva sesto è comunque migliorato».

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del Napoli di Antonio Conte al podcast Viva El Futbol.

Cassano: «Conte è secondo solo a Gasperini in Italia»

«Il Napoli non è bello e non lo vedremo mai bello, a Conte piace la solidità, correre come indiani e vomitare. Questa squadra per lui deve sporcarsi le mani. Il Napoli a Cagliari senza i miracoli di Meret rischiava di non vincere. Con la Juve non è andato per vincere. I meriti del primo posto sono di Conte, che in Italia, dopo Gasperini che è di un livello molto più alto, sa come raggiungere determinati risultati».

«Conte va sempre in posti reduci dalle macerie perché mal che vada lui comunque ne trae benefici. Se il Napoli arriva sesto è comunque migliorato. Il Napoli con una gara a settimana sarà la grande antagonista dell’Inter, ma con grande distacco».

L’ex giocatore aveva parlato anche del dualismo Neres-Politano:

«Politano titolare con Neres in squadra? Una roba che, a differenza di Inter-Milan o di altre squadre che giocano a calcio, è stato solo un difendere, non far gol. Può darsi che lo facessero apposta, che ne so.Al Napoli viene più comodo, perché giochi a Torino, Conte li sta facendo andare di passo in passo. Il Napoli tra virgolette qualcosina di buono l’ha fatto, perché ha cambiato modulo. Questa squadra conosce il 4-3-3, però mi aspettavo un qualcosa di diverso a livello offensivo perché Kvara e Lukaku non hanno fatto una buona partita. Poi non capisco, hai preso Neres…poi può darsi che non sta bene fisicamente, e fa giocare Politano. La fase difensiva è ben organizzata. Il Napoli ha tentato con il minimo indispensabile di vincere la partita, però non voleva perderla, e questo ti dà fiducia».

