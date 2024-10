Ajax-Groningen 3-1 a 10.25 e Strasburgo-Lens 2-2 a 13. Il celebre tipster pronosticò Cagliari-Napoli 0-4 con gol di Buongiorno

Mister X, l’uomo che indovina i risultati di calcio a quote impossibile: domenica ne ha beccate due a quota 133

L’imprevedibilità del calcio, e dello sport in generale, è qualcosa di risaputo. Ma c’è qualcuno che, sfidando questa legge non scritta, riesce con una frequenza impressionante ad anticipare il futuro. Mister X, celebre tipster del team di Hub Affiliations, è riuscito in una formidabile previsione nel pomeriggio di domenica. Alle 14:45 infatti ha pubblicato all’interno del proprio canale privato su Telegram un suggerimento di giocata praticamente visionario: due risultati esatti, Ajax-Groningen 3-1 a quota 10.25 e Strasburgo-Lens 2-2 a 13, tutt’altro che scontati, per una quota complessiva di 133.25.

Le ultime imprese di Mister X

Gli screen dei messaggi inviati su Telegram confermano le tempistiche e soprattutto la strepitosa intuizione del tipster, che in quest’ultimo mese ha indovinato – tra gli altri pronostici – una quota 140 (il risultato esatto di Cagliari-Napoli con Buongiorno marcatore) e 15 risultati esatti tra cui il 2-3 di Parma-Cagliari e il 2-3 di Girona-Feyenoord, entrambi a 30.00.

