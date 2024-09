Cagliari – Napoli 0-1, fine primo tempo alla Sardegna Arena(LIVE)

Il Napoli gioca alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Nicola, prima presenza dal primo minuto per Lukaku, per il resto Conte conferma gli stessi dell’ultima volta

Il Napoli di Conte gioca in trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Nicola, una delle ultime squadre a non aver subito gol su azione. Il tecnico leccese conferma la stessa formazione delle ultime uscite tranne che per l’aggiunta di Romelu Lukaku davanti come punta.

53′ Mina colpisce la traversa! Il Cagliari vicino al pareggio

52′ Prima occasione per il Napoli, imbucata di Kvara per Lukaku ma il belga non riesce a proseguire la corsa con il pallone, poi Gaetano dall’altro lato quasi buca Meret con tiro preciso

49′ Cagliari arrembante in questi ultimi minuti del primo tempo

46′ Otto minuti di recupero dopo l’interruzione di metà tempo

43′ Ripartenza Napoli, il tiro di Kvara è deviato a pochi passi

41′ Stacco di testa di Piccoli e parata bassa miracolosa di Meret!

38′ Corner per il Napoli

34′ Fallo di mano di Mazzocchi fuori area sul lato sinistro, punizione pericolosa

32′ Si riprende a giocare dopo cinque minuti di stop

30′ Ancora non si riprende a giocare

27′ Gioco fermo per problemi sugli spalti tra le due tifoserie

24′ Occasione super Lukaku, palla filtrante di Kvara per Anguissa e servizio per il belga, Luperto salva in qualche modo

20′ Tiro di Azzi potente e ottima risposta di Meret, subito reazione del Cagliari

18′ Vantaggio del Napoli con Di Lorenzo! Appoggio di Lukaku per il capitano fuori area, tiro deviato che beffa Scuffet

15′ Fermato Kvara in percussione offensiva, Luvumbo lo scalcia da dietro

11′ Cagliari ancora tutto rintanato dietro per non lasciare spazi agli azzurri

7′ Fallo di Mina su Lukaku a centrocampo, il Napoli continua a spingere

4′ Partenza aggressiva degli azzurri

1′ Si parte!

Formazioni ufficiali di Cagliari e Napoli

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Gaetano, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli all. Nicola

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Lukaku all. Conte

