Medvedev: «Pensavo che Alcaraz fosse più forte di Sinner. Mi sbagliavo»

Il 6-0 6-3 in Arabia l’ha scioccato: “Mai giocato contro questo livello. Io stavo bene, ho giocato bene. Mi ha dato 6-0”

Stupito, perplesso. Alla fine arreso ad un’evidenza che non si aspettava. Daniil Medveded, candido come al solito in conferenza stampa al Six Kings Slam, ammette che s’era sbagliato: pensava che Alcaraz fosse più forte di Sinner. E invece no. Il 6-0 6-3 preso in Arabia l’ha un po’ sconvolto: “Io non penso di aver mai giocato contro qualcuno che abbia espresso un livello come quello di Jannik. Di solito penso a Jannik come a un giocatore un po’ più costante, continuo, più simile a una macchina, mentre Carlos è un po’ più altalenante con qualche colpo di classe. Tuttavia quando Carlos è al massimo del suo gioco, l’ho sempre considerato leggermente superiore a Sinner. Però questa volta ho dovuto ricredermi, ho cambiato idea”.

“Ho provato una sensazione difficile in campo, perché mi sentivo bene, stavo combattendo bene e fisicamente mi sentivo bene. Il mio tennis non era così male, e invece ho perso male, cosa che non ricordo fosse mai successa”.

