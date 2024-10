Organizzazione televisiva pessima. Impossibile guardare le partite. Persino la povera Elena Pero a un certo punto ha detto: «Le riprese non aiutano»

Il tennis degli sceicchi: milioni, miliardi e poi la pallina in tv non si vede, riprese da schiaffi

Strepitoso Sinner a Riad. Ha fatto a pezzi Medvedev: 6-0 6-3. Certo se avessimo potuto pure vederlo, non sarebbe stato male. Perché questi sceicchi sono forti. Rimpinzano di soldi i tennisti (montepremi sei milioni di dollari) ma poi l‘evento in sé è organizzato maluccio, almeno televisivamente parlando. Maluccio è poco, sembrava una sagra di paese. La pallina non si vedeva nemmeno col cannocchiale. Le abbiamo provate tutte. Occhiali normali. Occhiali rinforzati. Postazione a un metro dalla tv. Niente. Si vedeva solo alla fine, quando rimbalzava, quindi bisognava essere bravi a intuire la traiettoria. Ma quando Sinner osava ragionare in maniera diversa da noi, e quindi chessò tirava un lungolinea quando noi (col nostro vissuto) avremmo invece privilegiato l’incrociato, la pallina ce la perdevamo. A un certo punto persino Elena Pero (troppo perbene, l’abbiamo sempre pensato) si è lasciata scappare: “Le riprese non aiutano, possiamo dirlo?”. Forse non potevi Elena ma ti sei guadagnata a imperitura memoria un posto nel nostro cuore. Già ce l’avevi per non aver mai ceduto alla volgare partigianeria da curva. Ma ora…

Cari sauditi, potevate guardarvela prima una partita di tennis

Le riprese erano e sono semplicemente orrende. Una telecamera fissa piazzata in alto, molto in alto. Solo i replay si vedevano, finalmente ricompariva la pallina. Luci che nemmeno nei matrimoni sfigati. Quella moquette viola, (o lilla boh) contro cui si poteva e si può solo imprecare. È tennis sognato ma nel senso che è tennis immaginato. La pallina non si vede. Ora, cari sauditi, con tutti i soldi che avete, non potevate organizzarvi un po’ meglio? Non avevate mai visto una partita di tennis in vita vostra?

