Luis Enrique, l’arte di sbottare contro i giornalisti per distogliere l’attenzione dalle sconfitte (So Foot)

Ieri Luis Enrique, dopo la sconfitta del Psg contro l’Arsenal, ha sbottato contro una giornalista di Canal+ che gli aveva chiesto quale fosse la tattica della sua partita. L’allenatore dei parigino ha detto: «Non ho intenzione di spiegare le mie tattiche, perché non le capiresti». Luis Enrique non è di certo famoso per amare i giornalisti, anzi.

In tutta la polemica scoppiata, So Foot ci ha visto un escamotage per spostare l’attenzione dalla sconfitta della squadra.

Scrive So Foot:

“Non è un segreto che Luis Enrique non ami i media. Così, quando l’allenatore del Psg ha risposto in maniera sprezzante a Margot Dumont martedì sera all’Emirates, gli spettatori di Canal+ non sono rimasti necessariamente sorpresi. Dopo aver risposto con un lungo silenzio sul caso di Ousmane Dembélé, Luis Enrique, interrogato sul suo piano tattico, ha sconfinato nella mancanza di rispetto: «No, non ho intenzione di spiegare le mie tattiche, perché non le capiresti. Dovremo correggere molte cose, ma non ho intenzione di spiegarle».

Disprezzando Margot Dumont in questo modo, il catalano ha anche, per forza di cose, guardato dall’alto in basso tutti gli spettatori davanti alla Tv – e i tifosi parigini – che avevano il diritto di chiedere spiegazioni dopo il pasticcio fatto dal Psg a Londra”.

Luis Enrique, l’arte di attirare l’attenzione su di sé per distoglierla dalla squadra

Per So Foot questa uscita maleducata sarebbe ben lontana dall’essere spontanea.

“In realtà, l’allenatore parigino non è nuovo a questo tipo di comportamento, e di certo va un po’ oltre il semplice disprezzo per la stampa, che non ha mai nascosto. Così facendo, il catalano ha distolto l’attenzione dalla prestazione più che deludente del suo Psg all’Emirates, attirando su di sé l’ira della stampa. È un’arte in cui eccelle e che farebbe impallidire Jean-Michel Aulas o anche i più abili consiglieri politici“.

