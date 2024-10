Luis Enrique difende Donnarumma: «Siete spesso duri con lui, lasciatelo in pace. Prendetevela con me»

In conferenza: «Nel gol dell’Arsenal è stata colpa di tutta la squadra che non ha saputo gestire prima l’avversario. La responsabilità delle sconfitte è dell’allenatore».

Alla vigilia del match contro il Nizza, Luis Enrique, tecnico del Psg, ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita. Ha parlato sia del caso legato a Ousmane Dembelé, sia del match di Champions perso 2-0 contro l’Arsenal.

Luis Enrique: «Lasciate in pace Donnarumma, prendetevela con me»

Proprio sul francese (Dembelé) ha dichiarato:

«Quando un giocatore non rispetta degli obblighi, viene messo da parte, ma quando capirà che ha sbagliato, sarà pronto. Sono duro quando è necessario essere duro, e più permissivo quando posso esserlo. E ‘ il mio ruolo. Non ho problemi a prendere decisioni. Nessuno le prenderà per me. Se fallisco, è colpa mia, questo è chiaro. Ma sta a me prenderle e assumermi le responsabilità».

Il match perso contro l’Arsenal:

«La persona responsabile delle sconfitte è l’allenatore. Non ho nient’altro da dire. Dopo aver analizzato la partita, credo che l’avversario sia stato migliore per alcuni dettagli. Dipende non solo da noi gestire le partite, ma anche dalle avversità che incontriamo. Siamo imperfetti, miglioreremo, ma sono sicuro che questa squadra lotterà in tutte le competizioni. Se giocassimo di nuovo quella partita contro l’Arsenal, in casa, forse il risultato non sarebbe lo stesso. Non credo che siamo lontani dal loro livello».

La “papera” di Gigio Donnarumma:

«Avremmo dovuto risolvere la situazione del risultato prima di incolpare questo o quel giocatore. L’unico responsabile è l’allenatore. Quando c’è una sconfitta, è molto triste che venga incolpato un giocatore. Spesso siete duri con Donnarumma, per favore, lasciatelo in pace e siate severi con me. È stata una situazione dovuta dall’inizio dell’azione, è un intero collettivo che è interessato, non solo il portiere. Non bisogna giudicare il dessert alla fine, se c’è stato qualcosa che non andava nella preparazione».

Infine, sul Nizza:

«Giocheremo contro il Nizza, ci stiamo preparando per un pressing molto forte fin dall’inizio della partita. Ci sono diversi scenari durante una partita, devi essere preparato per questo, le tattiche possono variare».

