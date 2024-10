Luis Enrique: «Dembélé non convocato in Champions? C’è un problema di impegno nei confronti della squadra»

In conferenza: «Se qualcuno non rispetta i propri obblighi nei confronti della squadra, non è pronto. Non c’è nessun problema tra me e lui»

In Francia ha fatto molto discutere il fatto che Luis Enrique non abbia convocato Dembélé per la partita di Champions contro l’Arsenal.

In conferenza stampa il tecnico del Psg ha voluto precisare che non c’è stato alcun litigio tra i due, ma non ritiene che il calciatore si sia impegnato abbastanza per la squadra e pertanto non pensa sia pronto per la partita.

Queste le sue parole:

«Se qualcuno non rispetta i propri obblighi nei confronti della squadra, non è pronto. Per me questa è una settimana importante. La partita contro l’Arsenal è importante e voglio che i miei giocatori siano nella migliore forma possibile. L’ho lasciato fuori e voglio il meglio per la squadra».

Luis Enrique: «Non c’è nessun problema tra me e lui»

È stato supportato in questa decisione?

«Pensate davvero che sia facile creare una squadra premendo un pulsante? No, ci sono circostanze difficili, decisioni difficili da prendere ma sono sicuro al 100% delle mie scelte, che non sono irreversibili. Ho firmato qui per creare una squadra con un’identità. Sono stato assunto per creare la migliore squadra possibile. Ho il sostegno della dirigenza, del direttore sportivo e del presidente».

Cosa è successo esattamente?

«Sarò sincero e non trasformerò tutto questo in una soap opera. Non c’è stato alcun litigio tra di noi. C’è un problema di impegno del giocatore nei confronti della squadra. Non c’è nessun problema tra me e lui».

ilnapolista © riproduzione riservata