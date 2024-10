Lobotka a rischio anche contro l’Atalanta (CorSport)

La priorità è non correre rischi inutili, anche perché dopo c’è l’Inter a San Siro. L’idea è che Conte dovrebbe confermare la squadra che ha giocato contro il Milan.

Stanislav Lobotka ha rimediato un infortunio nell’ultima sosta delle nazionali e ha saltato i match contro Empoli, Lecce e Milan. Ma potrebbe non farcela anche per domenica, quando il Napoli affronterà l’Atalanta. Lo ha riportato il Corriere dello Sport.

La presenza di Lobotka contro l’Atalanta è a rischio

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Da valutare il recupero di Lobotka, fuori sin dalla trasferta a Empoli per il problema a un flessore della coscia sinistra rimediato con la nazionale slovacca. Lobo, uno delle colonne della squadra nonché un perno fondamentale del meccanismo tattico, s’è infortunato il 14 ottobre nel corso di Azerbaigian-Slovacchia. Il piano di recupero procede secondo i piani: due settimane e di conseguenza tre partite erano in preventivo, con l’obiettivo di provare il recupero per la quarta. Si vedrà, giorno dopo giorno: la priorità assoluta è non correre rischi inutili. Anche perché dopo la partita con l’Atalanta, e per la precisione tra undici giorni, c’è da sfidare l’Inter a San Siro. Per il resto, e in attesa delle inevitabili valutazioni che andranno in scena tra la ripresa di oggi e l’allenamento più indicativo di domani, l’idea è che Conte dovrebbe confermare per intero o quasi la squadra che ha giocato ieri contro il Milan.

Il Barcellona continua a monitorare il centrocampista del Napoli

Scrive Tuttomercatoweb:

“Il Barcellona continua a seguire con attenzione Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli. Nella passata stagione Xavi lo aveva chiesto come rinforzo per la mediana, idea che era sfumata prima con l’annuncio dell’addio, poi con l’esonero del tecnico catalano quando Laporta era riuscito a convincerlo a restare. Le ottime prestazioni dello slovacco in questa stagione hanno attirato le attenzioni di Hansi Flick, nuovo allenatore del Barça, anche in virtù delle relazioni ottime degli emissari. Nelle ultime settimane è stato visionato più volte e c’è la convinzione sia l’innesto giusto per la mediana”.

