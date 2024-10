Lo United sta inguaiato. Il Telegraph: “Perde pure con un West Ham scoordinato e senza fiducia”

“Il West Ham è stato scoordinato. Il fatto che la squadra di ten Hag abbia in qualche modo permesso loro di vincere dice tutto quello che c’è da sapere su questo club”

Continua la débâcle del Manchester United. La squadra di ten Hag ha perso 2-1 in casa del West Ham e ora è quattordicesima in Premier League con 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La posizione di ten Hag in panchina si complica ulteriormente.

Il Telegraph commenta così la sconfitta dello United:

“Quando si scriverà il necrologio del periodo di Erik ten Hag alla guida del Manchester United, questa partita potrebbe essere il reperto A.

Il modo in cui la sua squadra è riuscita a perdere qui per la terza volta è indicativo del suo periodo in panchina all’Old Trafford. Per il primo tempo lo United è sembrato intelligente, unito, organizzato. Si è mosso in modo rapido e fantasioso, con Bruno Fernandes che ha dato il meglio di sé. E ha creato occasioni. Tante. Il problema è che le hanno sprecate tutte.

United sprecone, gioca meglio e perde

Per quanto il West Ham sia stato penoso per 45 minuti, Julen Lopetegui ha avuto il tempo di apportare delle modifiche. E l’ha fatto. Stringendo, affinando, è riuscito a far sembrare il West Ham di nuovo competitivo. Quindi, è accaduto l’inevitabile.

Lo United, come è sempre stato con ten Hag in panchina, è una squadra che riesce a giocare solo a tratti, si esaurisce. Il West Ham è passato in vantaggio grazie a Crysensio Summerville. Lo United si è rifatto sotto con Casemiro”.

Alla fine il West Ham ha trovato la vittoria grazie ad un rigore causato da un fallo di De Ligt su Danny Ings.

“Ma poi una decisione in ritardo del Var ha dato a Jarrod Bowen la possibilità di segnare dal dischetto.

In realtà il West Ham è stato povero, scoordinato, privo di fiducia. Il fatto che la squadra di ten Hag abbia in qualche modo permesso loro di vincere dice tutto quello che c’è da sapere su questo club disfunzionale”.

