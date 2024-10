Xavi tra i candidati a prendere il posto di Ten Hag sulla panchina dello United (Daily Mail)

Negli ultimi mesi alcuni intermediari hanno contattato l’ex stella del Barcellona per due volte.

Secondo il Daily Mail, Xavi è uno dei principali candidati a prendere il posto di ten Hag allo United, qualora il club decidesse di esonerare l’olandese.

Scrive il Daily Mail:

“Xavi Hernandez sta emergendo come un potenziale obiettivo del Manchester United qualora il club decidesse di esonerare l’allenatore Erik ten Hag.

Negli ultimi mesi ci sono stati contatti tra Xavi e lo United

Negli ultimi mesi alcuni intermediari hanno contattato l’ex stella del Barcellona per due volte.

Una delegazione di quattro persone, guidata dall’amministratore delegato Omar Berrada, si è recata a Barcellona giovedì scorso, anche se fonti dello United affermano che nella capitale catalana si sono svolti di recente diversi incontri importanti, perché il comproprietario Sir Jim Ratcliffe è stato lì per sostenere Ineos Britannia nella sua battaglia con la Nuova Zelanda per la Coppa America.

Ma ha anche alimentato le speculazioni sul fatto che Xavi potrebbe essere un candidato nel caso in cui Ten Hag venisse esonerato”.

Ten Hag accusa i giornalisti: «I rumors provengono da alcuni di voi, creano favole e diffondono bugie»

L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, se l’è presa con i media. Sono loro che alimentano le dicerie, diffondono fake news e, probabilmente, lo vorrebbero vedere lontano da Manchester. In conferenza stampa, l’allenatore olandese lo ha detto a chiare lettere: «alcuni di voi diffondono favole e bugie», le sue parole riproposte dalla Bbc.

Il Manchester United ritorna in campionato dopo la sosta nazionali, affronterà in casa il Brentford. Si ha tuta la sensazione che l’allenatore si ancora in bilico. Dopo l’ultima partita in campionato, c’è stata una riunione della dirigenza per decidere il suo futuro.

Anche la Bbc pensava che “con lo United 14° in Premier League, il 54enne sarebbe stato esonerato durante la sosta”. Non è stato così. Alla prima occasione utile, Ten Hag si è scagliato contro i giornalisti:

«I rumors provengono solo da alcuni di voi, che creano storie e favole e diffondono bugie. So che siamo in sintonia con il club. L’ho detto prima della pausa. L’ho detto a diversi giornalisti. Probabilmente i giornalisti non mi hanno creduto perché ho visto gli articoli. Ma internamente, è tutto tranquillo».

