La vittoria sul Como certifica l’attitudine da capolista del Napoli di Conte

Il Napoli di Conte batte 3-1 il Como col 41% di possesso palla e superando diverse difficoltà

Il Napoli di Conte batte 3-1 il Como col 41% di possesso palla. Come contro il Monza, il Napoli ha vinto senza avere più del 50% del possesso palla. 49% contro il Monza, addirittura 41% contro il Como. Conte sta accompagnando questa statistica sempre più vicino alla voce “superfluo”. O comunque dipende dal gioco che hai. Puoi avere un gioco in cui il possesso palla è fondamentale. E puoi invece presentare un tipo di calcio in cui il possesso palla non è cosi necessario. Nel primo tempo il Napoli ha patito (anche se il Como ha tirato solo da fuori area). Nel secondo tempo, invece, non c’è stata la benché minima sofferenza. A conferma che il dato del possesso palla non significa un bel nulla. Non rappresenta l’andamento del match.

Savelli su Libero infatti, dopo aver elogiato il gioco del Como e l’abilità di Fabregas, sottolinea che questa vittoria fa emergere “l’attitudine da capolista del Napoli, capace di vincere anche una partita complessa. Il 4-3-3 ha sistemato tante cose, su tutte McTominay che arriva al tiro dalla zolla alla sinistra di Lukaku, come da copione, dopo appena 27 secondi e segna il suo primo gol con la nuova maglia. Ma non ha sistemato tutto: il gioco è ancora monodimensionale (palla a Lukaku-palla dietro-palla dentro allo scozzese o, in alternativa, iniziative di Kvara su cui andare a rimorchio) e per un allenatore intelligente come Fabregas è facile trovare le contromisure, almeno fino a che c’è gamba. Però il Napoli ha il merito di non illudersi del gol fatto, di non pensare che la partita sia finita e di rispettare la forza del Como”.

