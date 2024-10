Ha preso ulteriormente corpo il sospetto che l’armata di Conte, senza le coppe, sia molto di più di una semplice candidata allo scudetto.

La Gazzetta ricorda al Milan lo sciagurato errore di non aver preso Conte.

Lo fa col titolone di prima pagina: “Milan, visto Conte? Che lezione a San Siro dal tecnico che i tifosi volevano. Lukaku e Kvara gol, Fonseca a più 11”.

La Gazzetta sceglie di ricordare al Milan la scelta fin qui infelice di ingaggiare Fonseca e di non aver puntato su Antonio Conte che in dieci giornate ha portato il Napoli dal decimo al primo posto.

Scrive la Gazzetta:

Dopo 9 turni di studio (un solo scontro diretto con la Juve), il suo Napoli ha superato alla grande il primo esame vero, nell’ateneo di San Siro: 2-0 al Milan. Conte si è addormentato con 7 punti di vantaggio sull’Inter, campione d’Italia. Cuscino virtuale, ma morbidissimo. Ha segnato con le sue stelle (Lukaku, Kvara), ha protetto i gol con una difesa al settimo clean sheet in 10 partite, tanti quanti nell’intero campionato scorso. Anche senza Lobotka, la mediana ha assorbito la reazione dei rossoneri e ha gestito senza soffrire troppo, con la sicurezza delle squadre abituate a governare. Napoli forte ovunque: dietro, in mezzo, davanti. I prossimi esami sono tosti (Atalanta, Inter), ma, da ieri sera, ha preso ulteriormente corpo il sospetto che l’armata di Conte, forte di settimane senza coppe, sia molto di più di una semplice candidata allo scudetto. Intanto ha espugnato San Siro, come non gli succedeva dalla stagione tricolore.

ilnapolista © riproduzione riservata