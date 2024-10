Kvara, in Georgia sono preoccupati per il suo piede gonfio dopo Napoli-Como FOTO

Sportall.ge ha pubblicato una foto dei piedi dell’attaccante del Napoli che ha preso due colpi, uno in avvio di partita e l’altro al 79esimo

Khvicha Kvaratskhelia costantemente maltrattato dai difensori avversari, a testimoniarlo una foto pubblicata dal portale georgiano Sportall.ge che ritrae le condizioni del piede dell’attaccante del Napoli, gonfio dopo le botte ricevute in Napoli-Como. Ora Kvara si trova in ritiro con la Nazionale in vista degli impegni con l’Ucraina e l’Albania

“Per il giocatore georgiano del Napoli c’è un interesse particolare non solo in Georgia, ma anche in Italia e in Europa in generale. Nell’ultimo turno “Kvara” si è infortunato sia all’inizio della partita contro “Komos”, al primo minuto, sia verso la fine della partita (al 79′, prima di essere sostituito). Sportall.ge propone in esclusiva una foto dello stato di salute del Kvaratskhelia prima della partenza per la Polonia e dell’allenamento con la Nazionale”.

Il piede di Kvara

È obiettivo che Kvara sia tra i più “maltrattati” nel nostro campionato e per questo i media georgiani non ci stanno, anzi richiedono delle punizioni

«Auguriamo una pronta guarigione a Khvicha e pensiamo che gli arbitri italiani dovrebbero puniti per la loro maleducazione nei suoi confronti

Chiediamo una reazione!»

