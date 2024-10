Juric e la Roma: «abbiamo alzato il livello, da tanto tempo non si vedevano così tante palle gol»

A Dazn dopo Monza-Roma 1-1: «La mia Roma ha fatto una grande partita, nessuno aveva creato così tanto contro il Monza»

Juric dopo Monza-Roma 1-1, ai microfoni di Dazn.

Juric: «La mia Roma ha fatto una grande partita, da tanto tempo non vedevamo così tante palle gol. Abbiamo concesso molto poco. Dobbiamo diventare bravi nel metterla dentro, ho visto una bellissima Roma, di solito queste partite le vinci facile quando giochi così. In questo momento invece gira un po’ così’, possiamo aggiungerci il rigore non fischiato.

Juric e il gol subito

«Quando subisci gol, commetti sempre un errore, magari si poteva fare meglio la diagonale sul secondo palo. Ma loro hanno tirato tre volte, un gol può succedere che lo prendi. Con tutte le occasioni che crei, devi fare più gol».

Tanta fatica per segnare e poi subite gol quasi alla prima occasione per loro.

«Capita, non è che abbiamo cambiato atteggiamento. L’atteggiamento è rimasto quello giusto, non avevamo la sensazione di poter prendere gol. Poi siamo tornati a creare. Nelle altre partite nessuno aveva messo in difficoltà così il Monza. Noi siamo stati lucidi anche nell’ultimo passaggio, ci è mancato proprio il tiro».

«Adesso i Nazionali vanno via, abbiamo alzato il livello, abbiamo fatto sette punti in campionato e secondo me dovevano essere nove. La squadra ha potenziale, ha giovani molto interessanti oltre a giocatori giusti della vecchia guardia. Abbiamo sofferto solo il lancio lungo per Djuric, che tutti soffrono. Secondo me si può fare un grandissimo lavoro».

