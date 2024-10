«Il tennis è vecchio, ha bisogno di volti nuovi. Anna Kalinskaya (fidanzata di Sinner) ha personalità, emergerà»

La Sueddeutsche ha intervistato uno dei manager di maggior successo nel settore: «È un mondo pieno di squali, si avvicinano ai bambini di 9 anni»

“Stu Duguid, 41 anni, è uno dei manager di maggior successo nel settore del tennis“, così lo presenta la Sueddeutsche prima di procedere con l’intervista. Lo scozzese lavora come agente dal 2010, ha imparato il mestiere in una delle più grandi agenzie di marketing al mondo, la Img, dove è diventato vicepresidente senior. Due anni fa, Duguid ha fondato la sua società, Evolve, a Los Angeles e continua a rappresentare gli interessi economici dei giocatori.

Ha fondato la Evolve e ha portato con sé Naomi Osaka come partner commerciale. Qual è l’obiettivo dell’azienda:

«Volevamo ripensare il modo in cui gli atleti vengono seguiti dal punto di vista gestionale. Abitualmente nello sport si cerca di ottenere accordi rapidi, firmare contratti che portino rapidamente a commissioni. Naturalmente abbiamo concluso anche alcuni di questi accordi. Ma vogliamo costruire qualcosa con e per gli atleti nel lungo periodo. Investire nelle aziende».

Duguid: «Il tennis ha bisogno di più tifosi giovani»

Duguid continua a spiegare:

«L’atteggiamento è una questione centrale. Prendiamo Naomi Osaka e Nick Kyrgios, sono sicuramente i nostri atleti più famosi. Sono personalità molto diverse. Piacciono anche a molte persone al di fuori del mondo del tennis. E non solo agli appassionati di tennis. Entrambi hanno un impatto sulla cultura, si spera in modo positivo. Questo li distingue dal 90% dei giocatori».

Non si tratta quindi solo di tennisti.

«Il tipico giocatore Evolve è colui che si muove non solo nel mondo del tennis, ma tra le culture popolari. Questo è anche ciò che intendiamo quando parliamo di abbattere i confini (Il motto è “Abbattere i confini”, appunto). Questo vale per Naomi e Nick, ma anche per Anna Kalinskaya, che abbiamo ingaggiato di recente».

La giovane tennista numero 13 del ranking mondiale è anche la fidanzata di Jannik Sinner.

«Sì, ha ancora un profilo piuttosto vago ed è ancora fuori dai radar. Ma è una tennista meravigliosa. Troverà la sua strada nella top ten mondiale. Ha personalità. Con una gestione intelligente si tratta ora di far emergere questa personalità. Puoi paragonarla ad Anna Kurnikova (ex top player russa che è stata pubblicizzata come una miss) che è stata ben accolta in tutto il mondo. Ha quel potenziale. Non sto dicendo che il suo percorso sarà esattamente lo stesso. Ma ha quel qualcosa che la distingue dagli altri. Guardando Osaka e Kyrgios fuori dal campo, non penseresti che siano professionisti del tennis. Stanno bene anche su riviste patinate come modelli. Osaka è politicamente attiva ed è una disegnatrice di moda.

Poi Duguid passa alle proposte per migliorare il tennis e renderlo appetibile per un pubblico più giovane.

«Il tennis ha bisogno di più tifosi giovani. L’età media del tipico appassionato di tennis è molto elevata rispetto ad altri sport. E le superstar sono molto più giovani. Guarda i numeri uno e due per gli uomini: Sinner ha 23 anni, Carlos Alcaraz 21. Naomi e Nick sono un po’ più grandi, ma piacciono ai giovani. Nick ha recentemente commentato per Espn. Lui è come una boccata d’aria fresca. Vogliamo anche provocare discussioni, in senso positivo».

Il tennis è notoriamente uno sport legato alla storia e alla tradizione. Come rinnovarlo quindi?

«Le partite dovrebbero essere più brevi. Il meglio dei cinque set per gli uomini è troppo lungo. Questo ha un impatto sugli orari e sulla programmazione delle partite. Penso anche ai nomi dei giocatori sul retro delle maglie, un aspetto che merita attenzione. Spesso le magliette o gli abiti sono troppo simili. Ci vogliono più differenze, più personalità».

«Il sistema è decisamente fuori controllo»

Duguid riconosce però che l’ambiente è pieno di “squali”:

«Quando ho iniziato c’erano forse 15 agenti di tennis. Ora ce ne sono almeno 50. E si stanno contendendo cinque giocatori che possano davvero portare il tennis nel mondo. Il sistema è decisamente fuori controllo. Alcuni addirittura si avvicinano ai bambini di nove o dieci anni. È troppo presto per un bambino. E per noi questa è una questione morale. Lavoriamo anche con una ragazza che ha solo undici anni. Ma non l’abbiamo cercata consapevolmente, è venuta da noi per caso».

«Naomi l’ha conosciuta tramite la sua fondazione – spiega l’agente – La ragazza è del Camerun, come molte persone lì, giocava a tennis a piedi nudi e non aveva una racchetta. Voleva aiutarla e ora, senza che nessuno lo sappia, si scopre che questa ragazza ha molto talento. Ma sia chiaro: non abbiamo nessun contratto con lei. Li supportiamo e basta. E certamente non le diamo 30.000 dollari né deteniamo i suoi diritti per i prossimi 20 anni. L’integrità è tutto nella mia attività. Il nostro settore è duro, spietato, succedono molte cose dietro le quinte».

