Djokovic ha intenzione di radere al suolo il tennis anche da sindacalista (Telegraph)

A differenza di Federer, vuole vincere anche a livello politico e ridisegnare l’ecosistema economico del circuito. La sua eredità andrà oltre il campo

Novak Djokovic vuole vincere anche a livello politico. Ha intenzione di “ridisegnare” l’intero ecosistema economico del tennis, con la sua Professional Tennis Players Association, il sindacato d’opposizione dei tennisti. “Sono i mortali del tennis che potrebbero aver bisogno di una mano – scrive Simon Briggs sul Telegraph – Gli uomini e le donne che non possono indicare una stanza piena di trofei. Ed è un grande merito di Djokovic che si sia interessato alla loro situazione, nonostante la sua posizione come parte del Monte Rushmore del tennis.

“L’ultimo regalo di Djokovic al tennis potrebbe consistere in una sfida legale alle fondamenta stesse del tour mondiale“. Perché continua Briggs “c’è urgente bisogno di una scossa, perché il tennis vive in uno stato di paralisi. Ogni anno sentiamo le stesse lamentele: fazioni in guerra, governo miope, mancanza di visione. Ora, nel direttore esecutivo della PTPA Ahmad Nassar, il tennis ha trovato un uomo pronto a chiamare le cose con il loro nome, o meglio, la racchetta con il loro nome.

“Questo è un gioco che logora la sua forza lavoro inesorabilmente come un labrador che mastica una vecchia pallina da tennis. Il paragone più ovvio è con il golf. L’anno scorso, c’erano 10 golfisti tra i 100 sportivi più pagati al mondo, secondo una lista stilata da Sportico, e solo due tennisti: Carlos Alcaraz e lo stesso Djokovic. La disparità si estende fino in fondo alla piramide, anche se ognuno dei quattro Slam guadagna più di qualsiasi singolo evento di golf. Ma il tennis chiede un pedaggio fisico molto più grande del golf”.

“Nonostante la sua posizione privilegiata, Djokovic ha scelto di non farsi passare per un gentiluomo e bruciare il resto, che è esattamente ciò di cui Rafael Nadal una volta ha accusato Federer, in un raro e rivelatore momento di discordia pubblica”.

“I giocatori sono troppo impegnati a colpire palline da tennis per studiare attentamente i conti finanziari o costruire alleanze politiche. La stragrande maggioranza non è mai andata a scuola. Aveva quindi senso creare un organismo indipendente guidato da professionisti come Nassar: un uomo con due decenni di esperienza nella rappresentanza degli interessi degli atleti in vari sport, tra cui il colosso del football americano. Federer ci ha lasciato con l’evento espositivo della Laver Cup e Nadal ha creato una serie di accademie. A questo ritmo, l’eredità pratica di Djokovic sarà più profonda di entrambi”.

