Ha ragione Fonseca: «I rigorini sono ridicoli, ormai è un circo»

E anche Palladino è d’accordo: «Ne abbiamo parlato, non si può fischiare ogni minimo contatto. Va cambiato qualcosa»

Ci risiamo. Il fantasma dei “rigorini” si aggira per la Serie A. Di nuovo. Questo weekend ne ha sancito il grande ritorno. Dopo la Juve ecco il grande “circo” di Fiorentina-Milan: Pairetto, il Var, i rigoristi sbagliati, gli errori, la magica serata di De Gea. A Fonseca gli stava venendo un coccolone alla fine. Ma merito al tecnico del Milan per aver palesato pubblicamente il fastidio per quei rigori davvero troppo sul filo per essere chiamati tali.

Fonseca e i rigorini

«Ormai è un circo, non è più calcio – ha detto il portoghese – Quanti rigori abbiamo visto in questa giornata di campionato? Questo non è calcio, il calcio è contatto: un tocco minimo, un contatto, non può bastare per un rigore. E non parlo solo di quello assegnato contro di noi, mi riferisco anche al primo che ci hanno dato. Sono situazioni che influenzano l’andamento della partita. Tutti si innervosiscono, a cominciare dall’arbitro».

Peraltro anche Palladino, che la partita l’ha vinta, si schiera col collega (e il senso comune): «Ne ho anche parlato con Fonseca. C’è da modificare qualcosa nei regolamenti. Non può essere rigore al minimo contatto. Come si fa a chiedere ai difensori di difendere in queste condizioni?».

Fonseca, a latere, ha anche evitato la solita retorica dei panni sporchi che si lavano nello spogliatoio. Ed ha pubblicamente cazziato i suoi per la gestione dei rigori: non dovevano tirare Theo Hernandez e Abraham, mi hanno disobbedito. Il rigorista è Pulisic. «Ho detto alla squadra che non deve mai più succedere».

Damascelli sul Giornale questa mattina ha scritto

“Il calcio è bello perché è vario, formula comoda per mettere la palla in calcio d’angolo. Il football degli arbitri più che vario è avariato ed ha cambiato questo sport meraviglioso. Fischiano rigori inesistenti però inventati da chi ha scritto le regole non per proteggere il gioco ma per rendere celebri e protagonisti, per l’appunto, gli arbitri”.

