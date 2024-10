De Rossi potrebbe tornare alla Roma anche in virtù degli ottimi rapporti tra Ramadani (nuovo agente) e Ghisolfi

Per Adnkronos questa scelta può anche essere letta come la volontà di aprirsi al mercato estero

De Rossi ha cambiato agente. L’allenatore è entrato nella Lian Sports, l’agenzia che fa capo a Fali Ramadani. L’annuncio è arrivato dalla stessa agenzia sui social:

“Benvenuto nella famiglia Lian Sports, mister Daniele De Rossi!“.

Secondo Adnkronos, la scelta di affidarsi alla Lian Sports può essere letta come la volontà di aprirsi al mercato estero. Ramadani infatti è uno degli agenti più potenti del calcio europeo e coltiva rapporti soprattutto in Inghilterra e in Francia. De Rossi è sempre stato affascinato dall’idea di unirsi alla Premier League.

Adnkronos scrive che però De Rossi ha ancora un contratto in essere con la Roma fino al 2027 e che “la posizione di Juric a Roma non è così salda e un nuovo ribaltone non è da escludere. Le prossime partite saranno decisive sia per il futuro dell’ex tecnico del Torino sia per quello di De Rossi, che potrebbe essere richiamato, a furor di popolo, sulla panchina giallorossa anche in virtù degli ottimi rapporti nati, negli ultimi anni, tra Ramadani e il ds della Roma, Florent Ghisolfi”.

Roma, i Friedkin studiano il ribaltone: nuovo ceo, ritorno di De Rossi e ammissione dell’errore

L’Adn Kronos con Fabio Insenga fa sapere che il ribaltone in casa Roma non è solo un’idea accarezzata dai Friedkin. Anzi la proprietà americana della Roma sta preparando un piano per cercare di risollevare la situazione, sia da un punto di vista economico (prendere un terzo allenatore sarebbe un suicidio finanziario), sia da un punto di vista tecnico e ambientale con i tifosi della Roma fin qui infuriati praticamente per ogni mossa degli americani.

Scrive Insenga su Adn Kronos:

I risultati, la sconfitta in casa con l’Inter si aggiunge al pareggio di Monza e alla sconfitta in Europa League con l’Elfsborg, e il clima che continua a essere teso nel rapporto con la città e con la tifoseria della Roma preoccupano Dan e Ryan Friedkin.

ilnapolista © riproduzione riservata