David, occasione a parametro zero. Non rinnoverà con il Lille. Inter e Juve interessate (Relevo)

Moretto su X: “Ad oggi il Milan non è una opzione. Il Barça monitora attentamente la situazione ma per ora nessun contatto diretto”

Jonathan David, che in passato piaceva al Napoli, non rinnoverà il suo contratto con il Lille. Inter e Juve sono interessate all’attaccante che quindi lascerebbe il suo club a parametro zero.

David, c’è anche il Barcellona

Lo riporta Moretto, giornalista di Relevo, su X:

“Jonathan David non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille.

Occasione di mercato per l’estate ma stipendio alto + commissioni da tenere in considerazione.

Inter e Juventus interessate e già attive. Ad oggi il Milan non è una opzione.

Il Barça monitora attentamente la situazione ma per ora nessun contatto diretto. L’Atletico ha sondato in passato e adesso non è tra i favoriti”.

Ci si aspetta un movimento dalla Premier nei prossimi mesi.

