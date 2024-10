Cucchi: «Il Napoli di Conte può già vincere lo scudetto mentre la Juve non è costruita per vincere subito»

A Radio Punto Nuovo: «Ora è più concreto rispetto a quello bello e armonico di Spalletti. Il club dovrebbe affrettarsi a rinnovare Kvara»

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista e storico radiocronista di RadioRai per la trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”. Cucchi, parlando del Napoli di Conte, ha dichiarato:

«Il Napoli sta facendo nascere un bel progetto. Conte ha già dato la sua impronta, mi ha impressionato nel primo tempo col Monza. Ha avuto una foga e fisicità davvero aggressiva, restando sempre lucida e concreta. È un Napoli più concreto rispetto a quello più bello e armonico dello scudetto, ma Conte sta trasmettendo le sue idee nel lungo periodo».

Cucchi: «È un Napoli più concreto rispetto a quello dello scudetto»

Troppa pressione sul Napoli di Conte?

«Le parole di Conte fanno parte del gioco, vuole allontanare la pressione dai suoi ragazzi. Malgrado l’ottimo lavoro di Thiago Motta, in questo momento il Napoli ha giocatori superiori e ha un impegno in meno. Il Napoli può già vincere lo scudetto mentre la Juve non è stata costruita per vincere subito».

Cucchi ha ripreso alcuni temi già discussi da Conte nell’ultima conferenza stampa.

«Kvara nervoso? Ci ha sorpreso al suo primo anno, poi ha incontrato qualche difficoltà nell’anno successivo. Il nervosismo ora è sempre teso a voler replicare quella stagione, con gli avversari che si sono fatti più aggressivi nei suoi confronti. Ora ha una grande voglia di tornare protagonista e lo si vede anche in questi atteggiamenti. Con Conte, Kvara ha ripreso freschezza e imprevedibilità. Il club dovrebbe affrettarsi a rinnovarlo».

Infine una parola anche su McTominay:

«Ha avuto un impatto notevole. Può essere uno dei migliori della Serie A, i valori parlano per lui. Ha trovato subito sintonia con l’ambiente di Napoli e questa cosa mi ha impressionato».

