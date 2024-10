Chi è l’uomo che ha rovinato Pogba: un guru della longevità non laureato in medicina (L’Equipe)

Si chiama Gary Brecka. Pogba lo chiama specialista ma non lo è per niente. Gli ha prescritto il deidroepiandrosterone senza sapere che fosse doping

Gary Brecka è “l’uomo che ha rovinato Pogba”. Nella lettura di L’Equipe è una storia transitiva, ma si potrebbe anche metterla così: è Pogba che si è fatto rovinare da Brecka. Un imbonitore, una specie di non-medico guru della medicina. Un mezzo pacco per ricchissimi, ecco. Il giornale francese ha fatto un’inchiesta su di lui, da quando “curava” le casalinghe a quando è passato ai vip.

Brecka – scrive L’Equipe – “è il paladino del biohacking, una tendenza emersa all’inizio degli anni 2010 tra gli imprenditori della Silicon Valley”. Ma lui è andato oltre, “lo vede come un’alternativa alla medicina tradizionale e non è timido nelle critiche nei confronti dell’industria farmaceutica”.

“Originario della Florida, Brecka non ha una laurea in medicina. Il suo sito web dice che ha conseguito una laurea in biologia presso la Frostburg State University, nel Maryland, e un’altra in “biologia umana” presso una scuola privata di chiropratica nell’Illinois. Dopo una carriera nel settore assicurativo, nel 2015 ha lanciato Streamline Medical Group, la prima azienda specializzata in “anti-età e ringiovanimento”. Il miliardario americano Grant Cardone è stato uno dei suoi primi clienti e ha acquistato la sua azienda nel 2021, dopo averlo aiutato a lanciare 10X Health System l’anno precedente”.

“Brecka ha guadagnato credibilità in quel periodo, ma gli americani hanno sentito parlare di lui soprattutto nel 2022, quando ha aiutato Dana White nella sua trasformazione fisica», spiega Adam Nessim, un medico americano specializzato nello sgamare i ciarlatani. Dana White è il pirotecnico bosso della principale lega di arti marziali miste. “Non c’è davvero nulla di magico nel protocollo di Brecka”, ritiene Nessim. Per la maggior parte delle persone offre esercizio fisico, una dieta adeguata e allenamento della forza. Aggiunge alcuni integratori alimentari che non sono necessariamente necessari o riconosciuti dal punto di vista medico e, poi, ti vende tutto a un prezzo esorbitante”.

E qui casca Pogba: gli integratori magici. Pogba, “turbato da una serie di infortuni, ha incrociato Brecka durante una vacanza in Florida, si è recato negli uffici di 10X Health a Miami nel novembre 2022, dove si è visto prescrivere deidroepiandrosterone (DHEA), un proormone con effetti simili a quelli del testosterone. Non sapeva che si trattava di un prodotto dopante (derivato degli steroidi anabolizzanti) vietato dalle normative dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada).

Pogba dice ancora che si era fidato di uno specialista, ma la verità, continua Nessim, è che “le star del cinema o dello sport hanno così tanti soldi che sono sempre alla ricerca delle ultime cure all’avanguardia, del segreto medico di cui nessuno ha ancora sentito parlare. Ma solo perché Brecka appare nelle foto con Cristiano Ronaldo o David Beckham non significa che debba essere considerato uno specialista”.

