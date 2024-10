centrocampista del Chelsea, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport tornando sul suo momento in Premier League.

Maresca?

«Quando ho visto in estate arrivare Maresca a Stamford Bridge ero emozionato. Ci conoscevamo già perché è stato il mio allenatore nei primi sei mesi della scorsa stagione al Leicester City».



E le tue ambizioni, i tuoi obiettivi?

«Diventare un calciatore importante per il Chelsea. Darò sempre il massimo, il meglio di me, lavorando duro negli allenamenti per continuare a migliorare e accumulare minutaggio».

Mercato: Napoli, Milan, pure la Juve?

«Dopo aver parlato con l’allenatore, ero sicuro al 100% che la decisione di restare sarebbe stata la migliore. Maresca mi ha detto cosa ne pensava e non ho avuto dubbi. Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale. Non potrei essere più orgoglioso di giocare per il Chelsea. Lo spirito di competizione è stato proprio uno dei motivi per cui ho deciso di non andar via».

Casadei era stato inserito in un’offerta al Chelsea per Lukaku

Non è andata a vuoto la missione di Manna a Londra. L’incontro con il Chelsea sembrerebbe aver dato i suoi frutti e adesso sbrogliare la matassa della vicenda Lukaku-Osimhen non pare impossibile. Napoli e Blues, infatti, sembrerebbero aver trovato un’intesa di massima: Conte avrebbe il suo amato Lukaku, insieme al giovane talento Casadei e a 50 milioni di euro per le casse partenopee, in cambio di Osimhen. Gli inglesi sarebbero pronti ad accontentare le richieste del club di De Laurentiis, che incasserebbe meno delle metà del cash inizialmente previsto dalla vendita del nigeriano, ma avrebbe comunque il tanto agogniato “Big Rom” e un prospetto interessante.

Bisognerà, però, fare i conti con la volontà di Osimhen, che pare ancora deciso ad aspettare il Psg. Il fatto è che i francesi non sono intenzionato a sborsare cento milioni e oltre di euro per portarlo a Parigi e il rischio per l’attaccante nigeriano è di aspettare invano. Nonostante l’approdo in Premier League sia sempre stato un suo obiettivo e il Chelsea tra le sue squadre preferite. Lo stesso Chelsea, comunque, che avrebbe aperto anche a uno sconto sulla clausola di Lukaku da 43 milioni di euro, nel caso in cui non si riuscisse a convincere Osimhen.