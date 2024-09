Domani alle 21. Rispetto alla Juventus confermato il solo Lobotka (più Caprile). Juan Jesus al fianco di Rafa Marin. Neres e Ngonge dall’inizio

Napoli-Palermo, Sky conferma il mega turn-over di Conte e il doppio play (Sky)

Mega turn-over di Conte per Napoli-Palermo di Coppa Italia in programma domani (giovedì) alle 21. Sky Sport conferma le indiscrezioni della stampa. Doppio playmaker, Raspadori dietro la punta (con possibilità di affiancarla nello sviluppo del gioco, come ha fatto in quel ruolo McTominay a Torino), l’esordio per Rafa Marìn e una gara da vincere. Non mancano gli spunti anche in questo impegno di Coppa Italia per il Napoli di Conte, chiamato a giocare con le seconde linee. In porta ci sarà Caprile, mentre – come riporta la redazione di Sky Sport – il modulo resterà il 4-2-3-1.

Le probabili formazioni di Napoli-Palermo secondo Sky

Di seguito le possibili scelte:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All. Conte

PALERMO (4-2-3-1): Sirigu; Pierozzi, Nedelcearu, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. All. Dionisi

Come avevamo già scritto oggi riportando la Gazzetta, per Conte è una priorità fare sempre risultato al Maradona:

«L’obiettivo di Antonio, adesso, è ottenere il massimo dal Maradona, la sua nuova casa, lo stadio che vuole trasformare nel suo nuovo fortino. Per ripetere l’entusiasmante cavalcata vissuta ai tempi della Juve, quando lo Stadium ribolliva per lui e i suoi ragazzi. «Per anni lo Stadium è stato il mio fortino, so quanti punti può regalare questo stadio» ha detto sabato sera dopo il match, ricordando i suoi anni in bianconero. E Conte sa bene quanto l’entusiasmo e la passione dei napoletani saranno un fattore determinante in questa stagione. Lui ha riportato fiducia nell’ambiente e credibilità al progetto. È stato accolto da re prima ancora di poter dimostrare il suo valore. E per questo si sente in debito.»

ilnapolista © riproduzione riservata