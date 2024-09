Caprile il veronese di Fuorigrotta: ha esordito contro la Juve come Cannavaro (Repubblica)

Sostituirà Meret. Domani, contro il Palermo, avrà la possibilità di giocare a pochi passi dalla casa che fu di suo padre Gigi.

Elia Caprile ha debuttato con la maglia del Napoli in Serie A contro la Juventus in seguito all’infortunio di Alex Meret, che ha dovuto lasciare il campo alla mezz’ora del primo tempo. Nato a Verona da genitori napoletani (il padre è di Fuorigrotta), domani avrà la possibilità di giocare contro il Palermo proprio di fronte alla sua famiglia.

Caprile ha esordito contro la Juventus, come Fabio Cannavaro

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Esordire contro la Juve non è qualcosa di comune se indossi la maglia azzurra. È capitato pure ad un certo Fabio Cannavaro che, proprio come Elia Caprile, si esibì per la prima volta con il Napoli a Torino contro la Vecchia Signora (era il 7 marzo 1993 e i bianconeri alla fine vinsero 4- 3). Al portiere nato a Verona ma con il cuore napoletano è andata meglio: lo 0- 0 all’Allianz Stadium è un risultato di alto livello, soprattutto per lui che è riuscito a blindare la porta. Caprile avrà la possibilità di concedere subito il bis domani contro il Palermo: l’obiettivo è essere protagonista a Fuorigrotta che è il quartiere dove è cresciuto papà Gigi. Abitava a due passi dall’allora San Paolo ed è stato amico d’infanzia dell’attore Gianfranco Gallo. Elia è cresciuto nel mito di Buffon, cominciò nel settore giovanile del Chievo per poi trasferirsi al Leeds. Nel 2021 è tornato in Italia.

Lo scorso anno era all’Empoli in prestito, contribuendo alla salvezza in Serie A dei toscani:

Ha perso i primi due mesi per un infortunio alla caviglia: è rientrato ad ottobre ma soltanto a dicembre è riuscito a diventare un punto di riferimento dei toscani, contribuendo poi alla salvezza con un rendimento di alto livello.

