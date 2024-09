Roma, contestazione a Pellegrini a Trigoria: «È il quinto allenatore che fate fuori, pascolate in campo»

Il capitano prova a difendersi: «Non dovete dirlo a me». Altri tifosi: «Avete mandato via l’unico che voleva bene alla Roma»

Pesante contestazione a Trigoria, centro sportivo della Roma, dopo l’esonero di Daniele De Rossi. L’allenatore esonerato all’improvviso questa mattina per la tifoseria rappresentava più di un semplice tecnico. Ma i Friedkin non guardano in faccia nessuno e dopo appena quattro partite di campionato hanno accompagnato Daniele alla porta. Di fatto lo hanno reso l’unico colpevole. O almeno questo è il tentativo. Cambi allenatore perché con lui i risultati non arrivano e cerchi la soluzione con un altro.

Ma per i tifosi De Rossi non è solo l’allenatore e non può mai essere il problema. I responsabili principali di questa situazioni, ai loro occhi, sono i giocatori. Per questo, oggi pomeriggio a Trigoria c’è stata la dura contestazione. Dura più per il clima intimidatorio. “Tifosi” che chiedono (eufemismo) a Pellegrini di abbassare il finestrino della propria auto per “interloquire”.

«È il quinto allenatore che fate fuori, pascolate in campo!» Lo rimprovera uno, come si può vedere dal video diffuso da Calciomercato.com. «Non devi dire questo a me», riesce ad abbozzare Pellegrini. Una frase, quella del capitano della Roma, che contiene parecchi “non detti”.

🔴Pesante contestazione a Trigoria a #Pellegrini e la squadra: il capitano dell’#ASRoma si ferma e ha un rapido scambio di battute con i tifosi🚨 ‼️“È il quinto allenatore che fate fuori, pascolate in campo!” 🗣️E Lorenzo risponde: “Non devi dire questo a me!”@francescoiucca pic.twitter.com/Pjqq64eh1e — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 18, 2024

E poi insulti gratuiti, «Vergogna!» gridato a decine di metri. La sicurezza che chiede di fare spazio. Insulti rivolti, molto probabilmente, anche alla ceo Lina Souloukou. Insomma, al di là dei colori e dello stemma, è il solito degradante e avvilente modo tutto italico di dimostrare la propria fede calcistica.

De Rossi lo aveva detto: «Paredes, Cristante e Pellegrini non vengono rispettati, tirano la carretta da anni»

De Rossi, allenatore della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Marassi contro il Genoa ha difeso i “senatori” della sua squadra. Per lui sono stati troppo spesso criticati ingiustamente.

L’affondo a difesa dei senatori della Roma:

«Paredes, Cristante e Pellegrini spesso in questa città vengono rispettati meno di quello che dovrebbero. In quei sei mesi abbiamo fatto 2 punti di media a partita con loro tre. Sono giocatori importanti che ci danno una grande mano. Rispettiamo anche quelli che stanno qui a tirare la carretta da anni. Questi giocatori cerchiamo di farli sentire amati. La loro parte l’hanno sempre fatta».

