Quando il gioco si fa duro, ecco De Laurentiis. Ha incontrato personalmente Ramadani per Nunez

Il Corriere dello Sport offre un’importante retroscena sulla trattativa tra il Napoli e Nunez non ancora decollata a causa delle richieste del Liverpool (più di 50 milioni per il cartellino, mentre 5,5 milioni annui l’ingaggio dell’attaccante ndr): De Laurentiis si sarebbe mosso in prima persona per cercare un compromesso con l’intermediario Fali Ramadani, già volto noto al Napoli perché era l’agente del momento qualche anno fa tra Koulibaly, Chiesa e molti altri.

Per Nunez si è mosso De Laurentiis in prima persona, ha incontrato Ramadani (Corsport)

Scrive così il quotidiano nella sua edizione odierna:

“Sessanta sono i milioni richiesti dal Liverpool per cedere Darwin Nunez, 26 anni come Osi ma tanti gol in meno nelle ultime tre stagioni nel Merseyside. Notevoli anche le richieste relative all’ingaggio: quello con i Reds è di 5,5 milioni di euro, o giù di lì, e tra l’altro il Napoli non potrebbe godere del Decreto Crescita. Il gradimento, però, è molto elevato, tant’è che anche De Laurentiis in persona ha incontrato l’intermediario dell’operazione, Fali Ramadani. Un segnale chiaro: obiettivo top.

L’altro nome molto alto in lista è Lorenzo Lucca, 24 anni e 12 gol nell’ultimo campionato giocato con l’Udinese da protagonista. In questo caso, a fronte di un ingaggio che attualmente non arriva al milione, a essere ritenuta eccessiva dal Napoli è la richiesta dei Pozzo: 40 milioni. A rallentare i lavori sono stati anche gli impegni sui canali Lang e Beukema, oltre alle cessioni (Cajuste al Besiktas, Rafa Marin al Villarreal), ma ora si tornerà a fare sul serio sul ruolo. Osimhen permettendo, certo: tutto gira intorno a lui”.

Il Corriere si preoccupa di nominare inoltre i partenti oltre a Osimhen, che avrebbe scelto di rimanere in Turchia:

“Da qui al raduno altre cessioni potrebbero concretizzarsi. L’elenco dei partenti

è lungo: Mazzocchi, Hasa, Zanoli, Zerbin, Folorunsho, Lindstrom, Ngonge, Cheddira, Simeone. L’altro Napoli pronto a

salutare”.