De Rossi: «Paredes, Cristante e Pellegrini non vengono rispettati, tirano la carretta da anni»

De Rossi, allenatore della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Marassi contro il Genoa ha difeso i “senatori” della sua squadra. Per lui sono stati troppo spesso criticati ingiustamente.

L’affondo a difesa dei senatori della Roma:

«Paredes, Cristante e Pellegrini spesso in questa città vengono rispettati meno di quello che dovrebbero. In quei sei mesi abbiamo fatto 2 punti di media a partita con loro tre. Sono giocatori importanti che ci danno una grande mano. Rispettiamo anche quelli che stanno qui a tirare la carretta da anni. Questi giocatori cerchiamo di farli sentire amati. La loro parte l’hanno sempre fatta».

Dovbyk rientra dall’infortunio. Ci sarà contro il Genoa:

«Dovbyk è pronto per giocare e giocherà. Hummels e Hermoso ci permettono di avere più varianti, li ho visti in forma, pronti per scendere in campo».

E su Zalewski fuori rosa dice:

«Di definitivo non c’è nulla, è una decisione che ha comunicato a me la società. La scelta deriva dal contratto in scadenza. Se rinnova penso possa reinserito. A maggio lo consideravo tra i cedibili, nel pre-campionato l’ho visto diversamente e gli ho dato fiducia».

Sulla partita contro il suo ex compagno di nazionale Gilardino:

«Le incognite legate alla condizione dei calciatori sono tante. Loro sono tosti e ordinati, ma sono sicuro che noi saremo pronti mentalmente e fisicamente. Koné lo abbiamo scelto per le sue caratteristiche: dà più libertà ai nostri giocatori offensivi. I nuovi devono avere tempo di conoscere meglio i compagni».

