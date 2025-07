La Serie A va a basso regime, per questo funziona bene l’usato sicuro (Dzeko, Immobile, Bernardeschi)

L’Italia del calcio non dimentica i suoi amori passati. Edin Džeko a Firenze, Immobile a Bologna, Bernardeschi di ritorno dalla Mls, Morata in viaggio verso Como, Insigne pronto a rientrare: il mercato italiano sembra sempre più una rimpatriata nostalgica, dove l’usato sicuro vale più del rischio. In un campionato che ormai funziona a basso regime – come spiega Repubblica – si torna dove si è stati bene, si prova a dare ancora qualcosa, anche solo per sentirsi di nuovo a casa. La Serie A, più che una fucina di talenti, è diventata una stazione di ritorno lento ma comodo.

Ne parla così Repubblica nella sua edizione odierna:

“Calciatori che fanno giri immensi e poi ritornano, e intanto invecchiano. O viceversa. È il mercato dell’ancora tu. L’usato sicuro permette ai club di rischiare meno, e agli atleti di orientarsi tra le stanze di casa — tinello, cucina, soggiorno e bagno, senza smarrirsi. Siamo diventati un campionato di provincia, da dove si decolla giovani per emigrare e dove si tramonta, tornando per l’ultimo giro di giostra che magari è il penultimo, perché la serie A è una giostra che gira lentamente e non lascia indietro nessuno.

Edin Dzeko, 39 anni, è il capofila delle fuoriserie a cui il meccanico ha portato indietro il contachilometri: l’ha preso la Fiorentina, e lui sta lavorando come un ragazzino per essere all’altezza. Perché l’orgoglio è il nutrimento dei campioni, e nessuno vuole mettere tristezza facendosi il verso o l’imitazione. Ciro Immobile di anni ne ha quattro meno di Dzeko, e anche lui torna dalla Turchia: va a Bologna, dove il gioco è un valore supremo e dove bisogna correre. […]

La serie A ha il passo ridotto, e non è un caso se molti dei tornanti, non nel senso delle ali ma dei viaggi, sono mezzepunte o punte. Lo è Álvaro Morata, proprietà Milan ma diretto a Como dopo un prestito al Galatasaray, altro percorso turco che non ha dato gli esiti sperati. […] Sgomita in area o appena un po’ più indietro anche Federico Bernardeschi, reduce da tre stagioni in Mls: dopo Firenze e Juventus ha saputo divertire il pubblico di Toronto con i suoi numeri, e quello dei social con i suoi video, e adesso pure lui è atteso da Bologna. […]

Lorenzo Insigne fa parte del gruppo, e adesso pure lui vorrebbe tornare. Ha 34 anni, non troppi per fare ancora la differenza in un calcio in cui saltare l’uomo sembra vietato. […] Nessun addio è per sempre, ed è sempre possibile rimettersi con la ex o con qualche sua amica. Il campione di ritorno ha poco da dimostrare, non è una scoperta, deve solo soddisfare la curiosità del pubblico su ciò che è diventato. Sarà forte come prima? Meglio? Peggio? Le vecchie automobili hanno dei limiti, si sa, ma tutto sommato sanno essere robuste e affidabili. Basta un buon meccanico e vanno quasi da sole. Senza navigatore, ritrovano la strada di casa”.