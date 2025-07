Nuovo caso all’Inter: Dumfries e Lautaro non si seguono più sui social. Chivu non sa più a che santo votarsi

L’Inter è sempre più una polveriera. La squadra uscita con le ossa rotte dalla finale contro il Psg, rischia di spaccarsi quanto almeno in due tronconi dopo l’ultimo caso che riguarda Dumfries. E le conseguenze possono essere devastanti.

Dumfries e Lautaro non si seguono più sui social: polveriera Inter

Il caso Calhanoglu-Lautaro ha solo aperto ad altri problemi, soprattutto per i social. Da Thuram che mette “like” al post difensivo (e quindi di conseguenza “offensivo” verso il capitano) del turco, a Denzel Dumfries che ha scelto di non seguire più l’attaccante argentino su Instagram. Cosa a quanto pare ricambiata da Lautaro. Evidente come l’Inter sia spaccata in due al suo interno tra chi sta con Lautaro e chi gli è contro. Impressiona ancor di più vedere Lukaku presente tra gli account seguiti dall’olandese dove invece non trova più spazio il suo capitano. Chivu davvero non sa più a che santo votarsi per cercare di riassemblare i cocci di una squadra che sta implodendo giorno dopo giorno. Se non a quello di prendere atto di dover cambiare mezza rosa da qui a settembre.

Leggi anche: Acuña e Dumfries non si possono vedere da Qatar 2022, al Mondiale per club poteva finire peggio (La Nacion)

Probabile, infatti, l’addio per Dumfries. Ecco le possibili destinazioni, come riportato quest’oggi dalla Gazzetta.

“Fino a martedì della prossima settimana, 15 luglio, penzola infatti al collo di Denzel Dumfries un cartello con la clausola ben in vista: c’è scritto 25 milioni, il prezzo per portarlo lontano dall’Italia, stabilito quando l’olandese si è deciso a firmare un rinnovo faticoso”.

“Il terzino resta ben in alto nella lista dei desideri di Laporta per il suo Barcellona: ancora una settimana e il presidente deciderà se staccare l’assegno una volta per tutte. In questo caso, il Barça non balla da solo perché diversi club di Premier hanno fiutato l’affare, e uno sarebbe più interessato degli alti: a rivaleggiare con i catalani sarebbe un catalano, come spesso capita nella storia di quelle terre. Pep Guardiola deve ridestare il City e, per riuscirci, non si sazierebbe mai di laterali”.