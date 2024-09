Non sarà consentita la vendita e consumo di bevande nei contenitori di vetro o plastica. Il punto d’incontro dei baschi sarà il Piazzale delle Canestre.

Roma-Athletic Bilbao paura per la rivalità ultras. “Vietate marce o parate dei tifosi baschi a Roma”

A Roma cresce l’allerta sicurezza alla vigilia del match di Europa League contro l’Athletic Bilbao, previsto per domani (giovedì) alle 21. Il club basco farà visita alla Capitale, ma ciò che preoccupa è la rivalità legata agli ultras spagnoli e quelli della Lazio.

A Roma si previene la rivalità ultras con l’Athletic Bilbao

Le forze di sicurezza italiane sono già al lavoro per prevenire eventuali problemi legati all’arrivo di migliaia di tifosi baschi nella capitale. I rischi infatti sono legati soprattutto alla rivalità tra gli ultras di Bilbao e quelli della Roma. Ai tifosi è inoltre consigliato di non circolare per la città con i colori del club, evitando di farlo soprattutto in solitaria.

Il comunicato dell’Athletic Bilbao ai propri tifosi

Sia la polizia romana che la stessa As Roma hanno informato l’Athletic Bilbao dei seguenti punti di incontro per i tifosi baschi che si recheranno nella capitale italiane: il punto d’incontro sarà il Piazzale delle Canestre (a Villa Borghese). Un servizio di trasporto pubblico gratuito sarà fornito in modo che i tifosi con i biglietti per la partita possono tranquillamente e facilmente raggiungere lo Stadio Olimpico. Nelle strade adiacenti allo Stadio Olimpico, per le strade pubbliche, è vietata la vendita e il consumo di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o plastica. Qualsiasi marcia o parata in direzione dello Stadio Olimpico è severamente vietata.

Sul sito della Roma viene aggiunto anche il regolamento da seguire all’interno dello stadio:

Non sarà tollerata qualsiasi forma di discriminazione o comportamento antisociale (se fisico, verbale o altro).

