Osimhen titolare all’esordio con il Galatasaray

Giocherà nel 4-2-3-1 designato dal tecnico Buruk per il match contro il Rizespor. Alle spalle del nigeriano, Mertens trequartista.

Per la quarta partita di campionato stagionale, il Galatasaray affronterà il Rizespor. E Victor Osimhen partirà titolare.

Osimhen titolare alla prima con il Galatasaray

Arrivato in prestito negli ultimi giorni di mercato turco, il centravanti nigeriano ex Napoli sarà nell’undici titolare schierato dal tecnico Buruk.

Insieme a lui, è presente un altro ex azzurro, ovvero Dries Mertens, che fungerà da trequartista nel 4-2-3-1.

Il Galatasaray si trova attualmente a punteggio pieno con tre vittorie nelle prime tre di campionato.

Il nigeriano creava un clima di tensione nel Napoli

La Gazzetta dello Sport tira un bilancio dei primi cento giorni a Napoli di Antonio Conte. E si sofferma anche sulle scelte estive, quelle più conservative (la permanenza di Kvaratskhelia e Di Lorenzo) e quelle di rottura come l’addio di Osimhen.

Scrive la Gazzetta:

Antonio Conte è stato chiaro da subito anche sul mercato: Kvara e Di Lorenzo sono i pilastri e non si toccano. Osimhen, invece, è un discorso a parte che deve sistemare la società. Lui con Victor ha parlato, gli ha chiesto di dare l’esempio e di impegnarsi finché non si sarebbe risolta la questione legata alla sua cessione. Ma l’idillio è durato poco anche perché il clima era da tempo infuocato. Per rasserenare lo spogliatoio si è arrivati a una scelta forte sul nigeriano, la cui questione lasciava intorno alla squadra un clima evidente di tensione. Non voleva più giocare per il Napoli e non lo ha più fatto.

