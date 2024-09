Ngonge doveva andare alla Roma al posto di Dybala (Corsport)

Dopo la doppietta di ieri sera al Palermo, è tornato in auge. La sua intelligenza offensiva potrebbe tornare utile al Napoli di Conte

Ngonge, il presunto sostituto di Dybala alla Roma darà parecchio filo da torcere a Conte (CorSport)

Cyril Ngonge ieri ha segnato una doppietta in Coppa Italia Frecciarossa. Contro il Palermo – sicuramente non il Real Madrid – ha fatto rivedere le sue qualità, che sembravano perse o comunque messe in secondo piano dagli arrivi di Neres e McTominay lì sulla trequarti. La realtà, come ricorda anche il Corriere dello Sport, è che Cyril è l’unico dei giocatori acquistati da Meluso fatto restare a Napoli. Sarebbe stato ceduto (come forse Raspadori, del resto) in virtù di un gruzzoletto ipotetico da guadagnare e reinvestire (forse in un esterno alto a destra?), ma in questa rosa ci sta bene eccome.

Ngonge a disposizione del nuovo Napoli

Persino l’anno scorso, nel disastro generale il belga aveva mostrato di avere fiuto del gol. Un gol che ha sempre trovato in campionato e anche in maniera spettacolare con la maglia del Verona. Di seguito quanto riportato dal noto quotidiano, in un focus mattutino sul calciatore:

«Ci sono anch’io sembra voler dire a tutti Cyril Ngonge, anni 24, senza aver bisogno di parlare. Bastano i piedi, anzi uno, il mancino, per prendersi la scena e regalarsi una notte che sognava da tempo. Ngonge prova a mettersi in mostra in ritiro, ma rischia di giocare poco. Ci pensa anche la Roma nei giorni incerti sul futuro di Dybala. Alla fine resta al Napoli. Sognava una notte come quella di ieri. Ora spera non rimanga l’unica.»

Le dichiarazioni del calciatore

Proprio il ragazzo ha così festeggiato ieri su Instagram: “Una grande prestazione di squadra. Contentissimo di aver segnato al Maradona davanti a voi”. È tornato a segnare e farà di tutto per dar “fastidio” a Conte nelle scelte, nelle rotazioni. Ieri a Mediaset aveva parlato invece così:

«Siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando bene con il mister, stiamo dando tutto, questa squadra ha un’anima. Siamo una squadra sola, non conta chi gioca di più o di meno, tutti insieme arriveremo al nostro obiettivo.»

ilnapolista © riproduzione riservata