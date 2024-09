Il Napoli, pur assemblato alla svelta negli ultimi giorni di mercato, è già squadra. Il nuovo modulo darà soddisfazioni

McTominay è un lusso per la Serie A, il Napoli è squadra con la schiena dritta (Repubblica)

Nella cronaca della partita, Repubblica si dedica di più alla Juve che al Napoli(ed è giornalisticamente giusto, il caso è il terzo 0-0 della squadra di Thiago Motta elogiato in estate come se fosse il nuovo messia) ma del Napoli scrive benissimo.

Ecco le righe che Emanuele Gamba dedica alla squadra di Conte:

il Napoli, pur assemblato alla svelta negli ultimi giorni di mercato, è già squadra, viaggia con la schiena dritta, ha adottato un modulo nuovo che darà soddisfazioni (McTominay per la Serie A è un lusso) e insomma ha già una certa percezione di sé. «Questa partita», osserva Conte, «era importante per capire se la direzione è giusta e quale livello possiamo raggiungere »: è giusta e il livello sarà alto.

McTominay durante lo shooting fotografico: «Qui per vincere non per scattare foto»



Scott McTominay è uno dei grandi acquisti del mercato estivo del Napoli, è arrivato a titolo definitivo dal Manchester United. Il Napoli ha dedicato allo scozzese un video che ripercorre le sue prime ore a Napoli, dal suo sbarco a Capodichino fino alla sua prima volta al Maradona. La clip pubblicata dal club azzurro su Youtube.

Lo scozzese per la prima volta al Maradona con la maglia del Napoli:

«Uno stadio bellissimo. Questa maglia è incredibile, mi piace tantissimo».



Davanti alla statua di Maradona dice:

«Maradona è il giocatore più iconico ad aver giocato in questo stadio, è un’icona per questo sport. Sono grato di essere parte di questa storia e giocare in questo stadio. Ho la pelle d’oca. C’è magia nel suo piede sinistro, è stato il più grande della storia».

Una battuta anche appena entra nello spogliatoio:

«Lo spogliatoio perfetto, è bellissimo. Davvero bello, mi piace tantissimo».

E durante lo shooting fotografico: «Qui siamo per vincere non per scattare foto».

