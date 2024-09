Lukaku: «Ho fatto una partita sporca in cui ho tenuto la palla per la squadra per aiutare i compagni»

A Dazn: «Scudetto? No comment. Abbiamo ancora grandi margini per crescere e dobbiamo lavorare sodo tutti»

L’attaccante del Napoli, Romeu Lukaku, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari

Le parole di Lukaku

Partita difficile, ma che soddisfazione

«Partita difficile, penso che loro hanno fatto un ottimo lavoro, ma anche io ho fatto una partita sporca in cui ho tenuto la palla per la squadra per aiutare i compagni»

Come ti senti ad aver ritrovato Conte?

«Penso che tutti sanno che relazione ho con Conte, ora anche con tutti i calciatori, ma abbiamo ancora grandi margini per crescere e dobbiamo lavorare sodo tutti»

Potete aspirare allo scudetto?

«No comment»

Anche Meret ha parlato a Dazn

«Sapevamo che sarebbe stata una partita molto sporca con tanti lanci lunghi. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi nella parte centrale abbiamo un po’ sofferto. Ma siamo stati bravi a tenere botta e pii a chiuderla con i gol»

Coem si è inserito Lukaku?

«Si vede che è un grande campione si è messo subito a disposizione e poi ha grande qualità ed esperienza e non può che farci bene. Stiamo fruttando le sue qualità di tenere la palla e far salire la squadra»

Potete aspirare alla vittoria dello scudetto? «Sappiamo quali sono le nostre qualità e che dobbiamo lavorare al massimo, poi vedremo piano piano, però vincere tre partite di fila ci dà fiducia»

