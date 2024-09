Lotito: «Protestano per le curve a 40 euro? Potevano acquistare l’abbonamento che era a basso costo»

Al Corsport. Scontro con i tifosi per il caro-biglietti. Per Lazio-Verona venduti solo 2400 biglietti (gli abbonamenti sono 28.200)

Lotito e i tifosi della Lazio, l’eterna guerra che ora si combatte sul fronte del caro-biglietti.

Il Corriere dello Sport scrive della vicenda:

“Eterni duellanti, Lotito e i tifosi. Il confronto è scontro per il presidente, passa sempre da accusato ad accusatore: «La Curva a 40 euro? Si poteva acquistare l’abbonamento a costo basso, è stato fatto apposta per invogliare le persone a venire allo stadio». Si scatena nella polemica, Lotito. Ha arricchito la produzione delle uscite “contro” rispondendo a domande sul tema più caldo della settimana, il caro-biglietti. E’ ostinato il rifiuto del presidente ad essere inclusivo e comprensivo. Non ha citato i 28.200 abbonati, fedeli ad ogni costo e ad ogni modo dopo averne viste tutte, e ha biasimato chi l’abbonamento non l’ha fatto e oggi si rifiuta di pagare una curva 40 euro: «Abbiamo dato la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti a cifre molto basse, in alcuni casi sono 10-12 euro, la campagna l’abbiamo riaperta tre volte. Le persone non possono lamentarsi anche perché in altre piazze importanti il costo è elevato», il contrattacco di Lotito lasciando il Senato. S’è intestato il titolo di presidente generoso e prodigo, ma sulla scontistica offerta da altre società ci sarebbe da discutere”.

Il paradosso Lotito: vuole il Flaminio e intanto svuota l’Olimpico

Lotito sta svuotando l’Olimpico.

“Sono inesauribili i paradossi. Lotito si batte per ottenere il Flaminio e ripristinarlo, intanto svuota l’Olimpico. Per Lazio-Verona sono stati venduti 2.400 biglietti. I paganti di Lazio-Venezia erano 14.000 (2.000 omaggi under 14). La forza della ragione dovrebbe prevalere su tutto, prevale la ragione delle posizioni di forza. Il Flaminio resta in agenda a ottobre dopo il passo preliminare compiuto a luglio in Campidoglio, di nuovo Lotito: «Non si tratta di essere vicini o lontani dal progetto. Stiamo predisponendo tutta la documentazione idonea e adatta per far capire l’importanza di questa scelta per Roma a favore della Lazio. Vogliamo salvaguardare la qualità architettonica dello stadio cercando di adeguarlo a quelle che sono le necessità effettive attuali». Il presidente ha parlato di Baroni e della Lazio sviando sugli obiettivi, retorica facile: «Non si fissano, si centrano. Bisogna che tutti remino verso la stessa parte, che tutti lavorino e mi sembra che stiamo creando le condizioni affinché ciò accada»”.

ilnapolista © riproduzione riservata