L’arbitro Taylor minacciato di morte. Per precauzione la Premier lo designa come quarto uomo (Daily Mail)

La Premier League sta indagando sulla minacce social ricevute da Anthony Taylor, lo stesso arbitro su cui si sfogò Mourinho dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Lo riporta il Daily Mail che segnala come dopo la partita tra Chelsea e Bournemouth di sabato arbitrata dall’inglese, siano iniziate le minacce.

La partita è finita con la vittoria del Chelsea e con un record per Taylor. L’arbitro ha battuto il record di cartellini mostrati. Le minacce nei confronti dell’arbitro 45enne e della sua famiglia, sono avvenuti dopo che l’arbitro aveva mostrato in totale 14 cartellini ai giocatori e altri due allo staff tecnico, tra cui Enzo Maresca.

Minacce a Taylor, la Premier lo ferma

Da allora l’organismo arbitrale inglese, la Pgmol, ha offerto il proprio supporto all’arbitro Taylor e alla sua famiglia. Questa settimana la Pgmol ha evitato di assegnargli l’arbitraggio di una partita. “Taylor non arbitrerà, ma agirà invece come quarto ufficiale due volte: sabato a Southampton contro Ipswich e domenica a Brighton contro Nottingham Forest“.

Tra gli insulti ricevuti da Taylor anche delle minacce via social come “Bisogna ucciderlo, e non sto scherzando”, o ancora “Lapidate a morte quel figlio di p***”. Altri leoni da tastiera se la sono presa con la sua famiglia: “Anthony Taylor, troverò la tua famiglia”.

La Premier segnala e analizza goni commento social e “ove opportuno, vengono intraprese azioni legali“.

In Germania una petizione contro l’arbitro: “Rigiocare contro la Spagna per decisioni arbitrali sbagliate”

Dopo quanto accaduto nel match tra Spagna e Germania a Euro2024, in cui non è stato fischiato un rigore dopo un fallo di mano dello spagnolo Cucurella, i tifosi tedeschi hanno deciso di protestare contro l’arbitro Anthony Taylor.

Bild scrive:

Centinaia di migliaia di persone hanno chiesto la ripetizione del match in una petizione Online. Sappiamo, dai dati riportati da Mundo Deportivo, che sono arrivati già a 378.000 firme per “Ripetizione dei quarti di finale tra Spagna e Germania in seguito a decisioni sbagliate prese”.

Di seguito, il comunicato della petizione tedesca riportato dal quotidiano spagnolo:

Al minuto 106′ non è stato dato un rigore quando Cucurella ha bloccato con il braccio teso una chiara occasione da gol. L’arbitro Anthony Taylor ha permesso che la partita continuasse e il Var inspiegabilmente non è intervenuto. E questa è stata solo una delle tante decisioni sbagliate. Al 77′, Nacho ha commesso un fallo su Niklas Füllkrug dopo un cross basso di Florian Wirtz, che gli ha impedito di calciare il pallone verso la porta. Queste due decisioni sbagliate sono state decisive e avrebbero cambiato la partita. Ecco perché pensiamo che dovrebbe essere ripetuta. Se anche tu sei di questa opinione, firma questa petizione e passa parola.

