Taylor, l’arbitro della finale di Europa League, retrocesso per un. turno in serie B

Per il calcio di rigore dubbio concesso al Newcastle la Federcalcio inglese ha deciso di fargli arbitrare Preston-Coventry di Championship.

Anthony Taylor, arbitro inglese che ha diretto la finale di Europa League Roma-Siviglia, è finito nella bufera in Inghilterra per il calcio di rigore dubbio concesso al Newcastle nell’ultima giornata di Premier League.

Dopo la partita la sua decisione era stata definita “scandalosa”. Anche il manager dei Magpies Eddie Howe ha ammesso che si è trattato di una decisione controversa, mentre la leggenda del Newcastle Alan Shearer ha accusato:

“Non pensavo che fosse un rigore. Posso capire perché l’arbitro l’ha dato in campo ma poi l’hanno guardato tante volte nei replay e ancora non riesco a capire perché non sia stato ribaltato. Se fosse stato dato contro di me, sarei furioso”.

La Federcalcio inglese ha deciso di retrocederlo per la prossima gara e arbitrerà infatti Preston-Coventry di Championship. Taylor non dirigeva un match di Serie B inglese dal 2019.

Anche nella finale di Europa League Taylor si era reso protagonista in negativo tanto che alcuni tifosi romanisti, che lo avevano riconosciuto all’aeroporto di Budapest, avevano iniziato a insultarlo, arrivando quasi a contatto con lui. In quell’occasione la Federcalcio inglese lo difese “Siamo sconvolti da questi abusi ingiustificati e ripugnanti rivolti ad Anthony Taylor e alla sua famiglia mentre cerca d’imbarcarsi per tornare a casa”.

Anche Mourinho in conferenza lo aveva attaccato

“Taylor è un grandissimo arbitro, speriamo che l’anno prossimo fa solo Champions, che fa cagate solo in Champions e non in partite di Europa League. Noi siamo più umili di questo in Europa League”.

Proprio per queste parole la Commissione disciplinare dell’Uefa aveva aperto un’indagine nei confronti dell’allenatore della Roma, José Mourinho, riguardante “insulti/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara”. Mourinho prese quattro giornate di squalifica

ilnapolista © riproduzione riservata