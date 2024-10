In Germania una petizione contro Taylor: “Rigiocare contro la Spagna per decisioni arbitrali sbagliate”

Non solo il mancato rigore, i tedeschi reclamano anche un fallo su Füllkrug di Nacho al 77esimo che gli ha impedito di calciare in porta dopo un cross.

Dopo quanto accaduto nel match tra Spagna e Germania a Euro2024, in cui non è stato fischiato un rigore dopo un fallo di mano dello spagnolo Cucurella, i tifosi tedeschi hanno deciso di protestare contro l’arbitro Anthony Taylor.

Bild scrive:

Centinaia di migliaia di persone hanno chiesto la ripetizione del match in una petizione Online.

Sappiamo, dai dati riportati da Mundo Deportivo, che sono arrivati già a 378.000 firme per “Ripetizione dei quarti di finale tra Spagna e Germania in seguito a decisioni sbagliate prese“.

In Germania la petizione contro l’arbitro Taylor del match contro la Spagna

Di seguito, il comunicato della petizione tedesca riportato dal quotidiano spagnolo:

Al minuto 106′ non è stato dato un rigore quando Cucurella ha bloccato con il braccio teso una chiara occasione da gol. L’arbitro Anthony Taylor ha permesso che la partita continuasse e il Var inspiegabilmente non è intervenuto. E questa è stata solo una delle tante decisioni sbagliate. Al 77′, Nacho ha commesso un fallo su Niklas Füllkrug dopo un cross basso di Florian Wirtz, che gli ha impedito di calciare il pallone verso la porta. Queste due decisioni sbagliate sono state decisive e avrebbero cambiato la partita. Ecco perché pensiamo che dovrebbe essere ripetuta. Se anche tu sei di questa opinione, firma questa petizione e passa parola.

“la Uefa è soddisfatta della decisione di Anthony Taylor di non assegnare un rigore alla Germania nella la sconfitta ai quarti di finale di Euro 2024 per 2-1 contro la Spagna“. Si è detta contenta dell’operato di Taylor. “Ritiene che sia stata presa la decisione corretta perché, come da linee guida arbitrali emanate prima del torneo, la mano di Cucurella non si trovava in una posizione innaturale al momento del tiro. In un briefing del 12 giugno condotto da Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri della Uefa, sono stati forniti una serie di esempi su cosa costituisce e cosa non costituisce un rigore. Nell’esempio più simile all’incidente Musiala-Cucurella, che mostrava un difensore colpito dalla palla con il braccio vicino al corpo e in una posizione quasi verticale, Rosetti ha chiarito che non si tratta di rigore“.

