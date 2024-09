La Serie A in Francia non si vede: il canale de L’Equipe vuole acquistarne i diritti (Rmc Sport)

“Le discussioni si concentrano su una partita per fine settimana, ma non è ancora stato definito nulla”

La Serie A è ancora al buio in Francia, ma potrebbe presto tornare ad essere trasmesse: secondo quanto riportato da Rmc Sport, il canale l’Equipe è interessato a trasmettere il campionato italiano.

Scrive Rmc Sport:

“Secondo le nostre informazioni, L’Equipe è interessata a trasmettere la Serie A. Precedentemente trasmessa da beIN Sports, che non ha rinnovato i diritti, il campionato italiano non è visibile in Francia dall’inizio della stagione, in assenza di un accordo tra la Lega italiana e un’emittente francese.

Le partite del campionato italiano saranno finalmente disponibili legalmente in Francia? Secondo le nostre informazioni, il canale L’Equipe è interessato a trasmettere la Serie A, che non viene trasmessa in Francia dall’inizio della stagione. Le discussioni si concentrano attualmente su una partita per fine settimana, ma non è ancora stato definito nulla”.

In Francia la Serie A è al buio (così come la Ligue 1 in Italia). Non c’è l’accordo tra la Lega e BeIN Sports, canale che ha sempre trasmesso la massima serie italiana. Ora ci pensa Dazn, ma intanto la situazione è questa. I francesi si sono persi la prima giornata di campionato e probabilmente non potranno guardare neanche la seconda.

Ne parla So Foot:

“Lo scorso fine settimana, gli appassionati di calcio hanno dovuto ricorrere a sotterfugi per assistere alla sconfitta del Napoli contro il Verona (0-3), al primo gol di Alváro Morata nel Milan contro il Torino (2-2), alla vittoria dell’Atalanta sul Lecce (4-0) e al debutto di Thiago Motta sulla panchina della Juve (3-0). La prima giornata di Serie A non è stata trasmessa in Francia e la situazione potrebbe essere la stessa anche alla seconda giornata.

BeIN Sports, che trasmette il campionato italiano dal 2012, non è riuscita a trovare un accordo con la Lega Serie A, lasciando che Dazn – che già trasmette la Serie A in Italia – entrasse nella mischia e mostrasse interesse. «Abbiamo il 100% delle partite di Serie A in Italia. La mia speranza è che Dazn diventi la casa della Serie A in tutto il mondo, compresa la Francia», ha dichiarato qualche giorno fa a L’Équipe Shay Segev, ceo dell’azienda londinese. Resta il fatto che, al momento, non è possibile vedere il campionato italiano in Francia e la situazione non sta migliorando. Eppure, negli ultimi anni, i club italiani hanno ritrovato (in parte) la loro forma smagliante, come dimostrano il successo dell’Atalanta in Europa League, la sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League del 2023 e il trionfo della Roma in Conference League due anni fa. È chiaro che questo non basta”.

