La mano di Cucurella in Spagna-Germania, la Uefa ammette: errore arbitrale (Relevo)

L’arbitro (Taylor) avrebbe dovuto fischiare il rigore ai tedeschi, ma c’è stato anche l’errore del Var che non è intervenuto. Nessun cartellino, però, a Cucurella.

La Uefa ha ammesso che il lasciar passare la mano in area di Marc Cucurella nei quarti di finale di Euro2024 tra Spagna e Germania sia stato un errore dell’arbitro. E’ accaduto il 5 luglio, durante i tempi supplementari, dopo un tiro di Musiala. Il match era sull’1-1, poi vinto dalle Furie Rosse 2-1. Il direttore di gara era Anthony Taylor.

La mano di Cucurella a Euro2024, la Uefa ammette: è stato un errore arbitrale

Relevo riporta:

Più di due mesi dopo, la Commissione arbitrale Uefa ha informato gli arbitri internazionali che c’è stato un errore in quella decisione e che il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare il rigore. Nel documento, a cui Relevo ha avuto accesso, l’organo istituzionale spiega: c’è stato un errore sia dell’arbitro a non aver dato il rigore, sia del Var [Stuart Atwell], che non è intervenuto. Non ritengono, però, che Cucurella avrebbe dovuto ricevere un cartellino giallo.

Lo spagnolo aveva dichiarato prima della finale: «Il fallo di mano? Capisco i dubbi ma non ci siamo lamentati del mancato rosso a Kroos»

Il gruppo sembra piuttosto unito:

«Penso che abbiamo creato un buon gruppo. Abbiamo un mix di veterani con giovanissimi e questo rende tutto molto divertente. Le cose innocenti dei bambini e quelle donate dai veterani. In questi campionati la chiave è essere una famiglia. Forse non abbiamo superstar, ma come squadra siamo bravi e stiamo facendo bene».

Sul fallo di mano in area di rigore. Il pensiero di Cucurella:

«Mi colpisce la mano, ma quando ho visto l’arbitro ed ero tranquillo. Se gli esperti dicono che non è mano, non lo è. Capisco che si tratti di un’azione un po’ dubbia. Ma penso che se la Germania avesse vinto non ne avremmo parlato. Avremmo potuto anche lamentarci del fatto che non abbia espulso Kroos. Alla fine abbiamo vinto e questo è l’importante».

