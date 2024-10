Cucurella: «Il fallo di mano? Capisco i dubbi ma non ci siamo lamentati del mancato rosso a Kroos»

In conferenza: «Capisco che si tratti di un’azione un po’ dubbia, gli arbitri hanno detto che non era fallo. Se la Germania avesse vinto, non ne avremmo parlato»

As riporta le parole della conferenza stampa di Cucurella. Il difensore della Spagna nelle ultime ore è al centro delle polemiche per via del fallo di mano non fischiato dall’arbitro Taylor durante i quarti di finale contro la Germania. In semifinale la Spagna affronterà la Francia.

Cucurella: «La mano? Capisco che si tratti di un’azione un po’ dubbia»

La Francia tiene poco la palla. Quale sarà il piano?

«Dovrai essere molto concentrato. Quando attaccheremo, sarà importante effettuare la sorveglianza. Se stiamo attenti e recuperiamo velocemente la palla, abbiamo tante possibilità»

«Abbiamo creato un ottimo gruppo, un mix tra l’innocenza dei bambini e le cose dei veterani. È meglio essere una squadra, essere una famiglia che avere grandi star».

In Spagna sarai più apprezzato dopo questo Europeo?

«Forse sì. Quando vai via è difficile. La gente vede la squadra che segue e perde un po’ il conto. Ora stiamo facendo qualcosa di carino. Dobbiamo chiuderla nel migliore dei modi perché le famiglie sono senza di noi da molti giorni.» .

Il gruppo sembra piuttosto unito:

«Penso che abbiamo creato un buon gruppo. Abbiamo un mix di veterani con giovanissimi e questo rende tutto molto divertente. Le cose innocenti dei bambini e quelle donate dai veterani. In questi campionati la chiave è essere una famiglia. Forse non abbiamo superstar, ma come squadra siamo bravi e stiamo facendo bene.»

Sul fallo di mano in area di rigore. Il pensiero di Cucurella:

«Mi colpisce la mano, ma quando ho visto l’arbitro ed ero tranquillo. Se gli esperti dicono che non è mano, non lo è»

La Spagna affronta Mbappé. Pronto a giocare a destra in caso di necessità?

«È l’allenatore che deve prendere la decisione. Sia a sinistra che a destra. L’allenatore è quello che decide. Quelli di noi che sono stati qui sanno che chiunque può esibirsi a questo livello. Dobbiamo fare le cose bene, ma chi lo decide è l’allenatore».

Cosa rimarrà dopo questo Europeo?

«È vero che i campioni si ricordano. Il modo in cui faremo divertire la gente è se vinciamo. Abbiamo sofferto molto. Il meglio resta e noi cercheremo di fare del nostro meglio per vincere.»

La Francia è molto veloce:

«Non importa quanto siano veloci, se abbiamo la palla possiamo contrastarli bene. La Germania aveva Musiala, Sané… Ma l’importante è che se abbiamo la palla possiamo fargli male».

Molti prima non conoscevano Cucurella:

«Sembra che molti non lo conoscessero

L’importante è che tu parli bene, prima o poi. Questa è una conseguenza del lavoro che viene da dietro, anche se è un lavoro in silenzio. L’importante è fare i prossimi due passi».

Com’è il rapporto con i compagni?

«La chimica si basa fuori dal campo. Questa è la cosa più importante. Abbiamo caratteri simili, ci piace divertirci e questo rende tutto più piacevole. So che farà ciò che è meglio per me; e so anche che mi aiuterà. La cosa più importante è che si sentano a proprio agio, che si divertano. Perché so che sono decisivi. Sono qui per dargli le palle e lasciare che sia lui a inventarselo»,

A Cucurella piacerebbe tornare in Spagna?

«Smetterei di parlare inglese per un po’ (ride…). Ma sono felice lì. Siamo in un’ottima città in cui soggiornare per qualche anno, che è Londra. E non lo considero».

Nulla da fare con Pedri, il suo Europeo è finito ma rimarrà comunque in Germania:

«Alla fine è un giocatore molto importante, differenziale, ma è coinvolto nella squadra ed è felice di essere qui. Sappiamo che ci sono stati giocatori che hanno sofferto un po’ di più. La faccenda Pedri è stata un duro colpo, ma proveremo a vincere così lui se ne andrà e andremo a fare buone vacanze».

Qual è l’approccio di Cucurella prima delle partite?

«Quando guardi il calcio, lo hai già studiato. Inoltre non mi piace avere molte informazioni. Lo staff mi fornisce un paio di dettagli; e poi qualunque cosa venga fuori mentre procediamo. È complicato, ma allo stesso tempo è bello giocare contro rivali di livello mondiale. Soprattutto se va bene»

Com’è De la Fuente?

«Resta lo stesso di sempre. E fa una buona gestione del gruppo. L’ambiente è molto buono. Penso che l’unione di questo gruppo sia bellissima. Abbiamo un legame speciale. Spero che riusciremo a fare l’ultimo passo. Dietro i 26 c’è una grande squadra e spero che riusciremo a regalargli quelle gioie».

La Spagna gode dei favori del pronostico?

«Questa è una questione che riguarda la stampa. La Spagna è sempre una squadra da rispettare. I loro giocatori sono di livello mondiale. Pochissime persone hanno dato qualcosa per noi. Siamo in momenti decisivi. Sapevo che avevamo una grande squadra. Resta l’ultimo sforzo e vogliamo regalarci una grande gioia, perché abbiamo lottato tanto».

Ancora sul fallo di mano dopo il tiro di Musiala:

«Io sono un giocatore e non mi faccio coinvolgere in queste cose. Ma se gli arbitri hanno detto che non era fallo di mano, io dico che non è fallo di mano. Capisco che si tratti di un’azione un po’ dubbia. Ma penso che se la Germania avesse vinto non ne avremmo parlato. Avremmo potuto anche lamentarci del fatto che non abbia espulso Kroos. Alla fine abbiamo vinto e questo è l’importante.»

Come fermare Mbappé?

«Questo è un gioco collettivo. Siamo una squadra solidale, che dà tutto per i propri compagni. E questo è uno dei segreti.»

Alla Spagna sta andando tutto per il verso giusto:

«Sono felice, nessuno mi ha dato niente. Sapevo che se avessi lavorato, avrei avuto la mia possibilità. Sono felice che queste cose accadano qui. È un sogno e pochi possono dirlo. Mancano un paio di passaggi. Se domenica non giochiamo la finale non servirà a niente. Devi fare uno sforzo maggiore»

