Juric è a Roma, i tifosi: «Giochi solo chi ha gli attributi, spaccagli il cu…», chiedono la cessione di Cristante

Juric è a Roma, i tifosi provocano: «Spaccagli il cu**!» poi chiedono a gran voce la cessione di Cristante

Continua la pesante contestazione a Trigoria per l’esonero (incomprensibile) di Daniele De Rossi, mandato via dopo soli 8 mesi di gestione della Roma e dopo un inizio di stagione traballante per parecchie altre squadre. È da poco arrivato in auto Ivan Juric al centro sportivo, colui che guiderà i giallorossi fino (forse) al 2025, con opzione in caso di qualificazione in Champions. Dai lati della vettura del croato boati, insulti alla società e anche qualche “incentivo” come «gioca solo chi ha le palle!» o ancora «Mannate via Cristante!» e poi «Spaccagli il c**o a ‘ste m***e.»

L’arrivo di Juric, comincia l’avventura alla Roma

«È il quinto allenatore che fate fuori, pascolate in campo!» «Non devi dire questo a me», riesce ad abbozzare Pellegrini. Una frase, quella del capitano della Roma, che contiene parecchi “non detti”. E poi insulti gratuiti, «Vergogna!» gridato a decine di metri. La sicurezza che chiede di fare spazio. Insulti rivolti, molto probabilmente, anche alla ceo Lina Souloukou. Insomma, al di là dei colori e dello stemma, è il solito degradante e avvilente modo tutto italico di dimostrare la propria fede calcistica.

